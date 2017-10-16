«طيران الإمارات» تروج دبي بـ55 مليون درهم

أطلقت طيران الإمارات أمس حملة بقيمة 15 مليون دولار أميركي «نحو 55 مليون درهم» لإلهام المسافرين وتعزيز شبكة وجهاتها العالمية، وخصوصاً دبي، مقرها الرئيس.

واستُخدمت الأغنية الشهيرة «دونت ستوب مي ناو» Don't stop me now كموسيقى خلفية لإعلان الحملة، وهي أغنية تؤديها فرقة الروك البريطانية «كوين»، حيث أظهرت دراسة علمية تصدّرها قائمة الأغنيات الإيجابية التي ترفع المعنويات في بريطانيا خلال السنوات الـ50 الماضية.

وتم تصوير الإعلان الترويجي بأسلوب ذكي يجمع بين وجهات عالمية ومنتجات «طيران الإمارات» الجوية، ويعكس سرداً قصصياً مرئياً سلساً بشكل «صورة داخل صورة»، ليتوج ويختتم في دبي بشرح عن نجاح الناقلة في تحقيق التواصل بين مختلف مناطق العالم عبر دبي.

وقال بطرس بطرس، نائب رئيس أول لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية: «ترتبط طيران الإمارات ودبي ارتباطاً عضوياً وثيقاً. وتسيّر الناقلة يومياً أكثر من 500 رحلة تربط دبي مع العالم، وتربط مختلف مناطق العالم مع بعضها البعض عبر دبي، ودأبت طيران الإمارات منذ تأسيسها على ترويج مقرها الرئيس بكل فخر ونشاط.

وتوفر دبي تجربة رائعة في مطارنا ذي المستوى العالمي، كما باتت المدينة وجهة عالمية بفضل مواصلة استثمارها في مشاريع جذب جديدة وتطوير بنيتها التحتية لاستقبال الزوار من جميع أنحاء العالم».

وأضاف بطرس: «ندرك في طيران الإمارات رغبة الناس، بغض النظر عن خلفياتهم، بالسفر والاستمتاع باستكشاف العالم من حولهم. فهم يبحثون عن الإلهام والاستكشاف والترفيه. لذلك اخترنا استخدام موسيقى أغنية فرقة كوين، واتباع نهج إبداعي وحيوي، لإضفاء روح الحماسة على الدعاية والتذكير بمدى روعة السفر».

وبدأ بث الإعلان عبر العالم اعتباراً من أمس. وقد تم تطوير فكرة الإعلان وكتابة النص من قبل موظفي طيران الإمارات، وقام بتصويره المخرج العالمي فوغان أرنيل. واستخدمت صور مصممة بواسطة الكمبيوتر لإدخال لقطات كاملة من دون تقطيع عليها، بمساعدة ستوديو «أم بي سي» في لندن، الذي تولى ابتكار المؤثرات الخاصة لفيلم «كتاب الأدغال the Jungle Book» الحائز جائزة أوسكار.