«أمازون» تتفوق على «غوغل» في حرب الأجهزة الصوتية

تفوقت شركة التجارة الإلكترونية أمازون على عملاقة البحث غوغل فيما يخص الحرب الدائرة حول أجهزة المنزل الصوتية الذكية، وذلك وفقاً لما تشير إليه البيانات الجديدة من شركة تحليلات السوق Strategy Analytics، حيث يوضح التقرير تفوق المساعد الصوتي الذكي أليكسا Alexa على مساعد غوغل فيما يخص أجهزة المنزل الصوتية الذكية، وقد تصل مبيعات أجهزة المنزل الصوتية الذكية إلى ما يقرب من 12 مليون جهاز في جميع أنحاء العالم خلال الربع الرابع من هذا العام، ليصل إجمالي مبيعات العام بأكمله إلى 24 مليون جهاز.

وبحسب شركة تحليلات السوق فإن مساعد شركة أمازون المسمى أليكسا سوف يتواجد على ما نسبته 68 % من جميع أجهزة المنزل الصوتية الذكية بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2017، ويشمل ذلك مختلف أجهزة Echo التي تصنعها شركة أمازون وغيرها من المنتجات العاملة بواسطة أليكسا والمبنية من قبل أطراف أخرى، وعلى سبيل المثال فقد أعلنت شركة Sonos يوم الأربعاء عن جهاز Sonos One العامل بواسطة أليكسا، والذي سوف يدعم مساعد غوغل في عام 2018، مما يجعله أول جهاز منزلي صوتي ذكي يدعم مختلف برمجيات المساعدة الصوتية الذكية.

ويعتبر امتلاك شركة التجارة الإلكترونية لهذه الحصة السوقية غير مستغرب، لأنها توفر مجموعة مختلفة من الأجهزة المنزلية الصوتية الذكية بنطاقات سعرية مختلفة.