أداء متنامٍ للقطاع السياحي في دبي

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أظهرت الأرقام الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي النمو المتواصل الذي يشهده القطاع منذ يناير 2017، الأمر الذي ساهم في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة سياحية عالمية مفضلة.

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