أداء متنامٍ للقطاع السياحي في دبي

أظهرت الأرقام الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي النمو المتواصل الذي يشهده القطاع منذ يناير 2017، الأمر الذي ساهم في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة سياحية عالمية مفضلة.
أظهرت الأرقام الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي النمو المتواصل الذي يشهده القطاع منذ يناير 2017، الأمر الذي ساهم في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة سياحية عالمية مفضلة.
وقعت اقتصادية دبي، ممثلة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، اتفاقية تعاون مع شركة «في.اف.اس جلوبال» المتخصصة في تقديم
أظهرت الأرقام الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي النمو المتواصل الذي يشهده القطاع منذ يناير 2017،
يأتي «الدبلوم المهني للرقابة التجارية وحماية المستهلك» الذي أطلقته اقتصادية دبي مؤخراً بالتعاون مع معهد دبي لتنمية
حلّت دبي في المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمركز 23 عالمياً في مؤشر قوة المدن 2017 الصادر عن معهد التحضر الاستراتيجي في واشنطن، متقدمةً على برشلونة وبوسطن ومدريد وفانكوفر وواشنطن وكوالالمبور وبانكوك وجنيف بمجموع 969.6 نقطة.
عززت محفزات إيجابية من أداء أسواق الأسهم المحلية لتواصل مكاسبها للأسبوع الثاني على التوالي مسجلة أكبر مكاسب أسبوعية في
بلغت استثمارات نخيل أكثر من 7.5 مليارات درهم في البنية التحتية وعمليات البناء في جزر ديرة، وأحدثها عقد بقيمة 165 مليون
نبذل قصارى جهدنا لنكون أكثر فاعلية، وكلما حاولنا ذلك، تصاب أدمغتنا بالإجهاد، وهو ما يؤثر في الإنتاجية في أماكن العمل،
حقق بنك الاتحاد الوطني، صافي أرباح قدرها 1.369 مليون درهم، عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017، بزيادة قدرها
تحت رعاية وبحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، احتفلت
وقع الاختيار على تحالف بين مجموعة غنتوت وشركة اتنيرا الإيطالية لإنشاء مركز الريم التجاري الذي يتكلف مليار دولار في أبوظبي.
أظهر تقرير خاص لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن معرض سيتي سكيب جلوبال أن مبيعات الوحدات على المخطط التي أتمت خلال
التقى سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، مع رئيس جمهورية الدومينيكان