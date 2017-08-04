ازدهار الاستهلاك المحلي في منطقة اليورو

أظهرت تقديرات صدرت أمس أن حجم مبيعات التجزئة في منطقة اليورو زاد أكثر من المتوقع في يونيو الماضي في مؤشر جديد على ازدهار الاستهلاك المحلي الذي يحافظ على استمرارية نمو الإنتاج في المنطقة التي تضم 19 دولة.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو زادت 0.5 % في يونيو وهو ما يتجاوز توقعات لزيادتها 0.1 %.

وفي ظل تباطؤ التضخم في يونيو إلى 1.3 %، وسط قليل من المؤشرات على انتعاشه في المستقبل، فقد أنفق المستهلكون في منطقة اليورو أكثر مما أنفقوا في مايو عندما زادت مبيعات التجزئة 0.4 %.

وظل معدل التضخم دون تغيير عند 1.3 % في يوليو وفقاً لبيانات أولية صدرت الأسبوع الحالي مما يعزز التوقعات بأن مبيعات التجزئة قد تواصل النمو القوي في يوليو مما يساعد المنطقة على بدء الربع الثالث بنمو قوي.

وعلى أساس سنوي زاد حجم مبيعات التجزئة 3.1 % في يونيو وهو ما يتجاوز التوقعات لزيادة 2.6 % في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء الاقتصاد.

وهذا أعلى معدل مسجل في العام الحالي وأعلى من النسبة المعدلة نزولياً لشهر مايو البالغة 2.4 %.

وعلى أساس شهري زادت مبيعات التجزئة 1% في يونيو لوقود السيارات بعد زيادة 0.6 % في مايو.

وزادت مبيعات السلع غير المعمرة مثل الملابس والأحذية 1.4 % في يونيو بينما زادت مبيعات الأثاث والأجهزة الكهربائية 1.3 %.

وزادت المبيعات في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، 1.1 % مقارنة مع زيادة 0.5 % في مايو.