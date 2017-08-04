الشقق الجاهزة تفوق على الفلل في جذب المستثمرين

تجاوزت مبيعات العقارات الجاهزة للاستخدام في دبي خلال الـ7 أشهر الماضية أكثر من 12.4 مليار درهم تمثل قيمة بيع 8727 شقة وفيلا جاهزة وبلغت مساحاتها 970000 متر مربع.

ومع أن الشقق تفوقت على الفلل بالعدد وبالقيمة إلا أن العقار الجاهز لم يحقق نصف ما حققه العقار على الخريطة. فقد سجلت مبيعات العقارات ذاتها على الخريطة خلال الفترة ذاتها أكثر من 21 مليار درهم هي قيمة بيع 14855 عقاراً على الخريطة وبلغت مساحاتها 1.6 مليون متر مربع. يقول دينيس خاجيموراتوف مؤسس منصة (عقارات دبي) إن الإقبال المضاعف على عقارات الخريطة مقارنة بالجاهزة يعكس تزايد ثقة المستثمر وتنافسية عروض المطورين وغياب المضاربين.

%81

حصة مبيعات الشقق الجاهزة

10

مليارات درهم القيمة الإجمالية

7290

شقة سكنية وتجارية جاهزة مباعة

733000

متر مربع مساحاتها الإجمالية

%19

نصيب مبيعات الفلل الجاهزة

2.4

مليار درهم القيمة الإجمالية

677

فيلا سكنية جاهزة مباعة

235000

متر مربع مساحاتها الإجمالية

أعلى 5 مناطق بيعاً للشقق الجاهزة

«مرسى دبي»

1143 شقة بيعت بـ 2.2 مليار درهم

«الخليج التجاري»

644 شقة بيعت بـ 1.2 مليار درهم

«نخلة جميرا»

325 شقة بيعت بـ 1 مليار درهم

«برج خليفة»

356 شقة بيعت بـ 888 مليون درهم

«الثنية الخامسة»

76 شقة بيعت بـ 916 مليون درهم

المصدر: دائرة الأراضي والأملاك في دبي – منصة (عقارات دبي aqaratdubai.ae)