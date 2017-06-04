الغذاء في المستقبل.. قائمة الطعام عام 2030

تم اختيار مدينة دبي ضمن أفضل مدن العالم التي قدمت حلولاً مبتكرة لظاهرة التغير المناخي وذلك ضمن التقرير العالمي الذي صدر
أكد المصرف المركزي عدم وجود علاقة بين انخفاض عدد البنوك الوطنية خلال العام الحالي وعمليات الاندماج المصرفي. وقال معالي
قال موقع «يو أس نيوز» إنه على الرغم من أن صناعة الطيران تغلبت على خسائر سابقة لتحقق عاماً ثامناً من النجاح فإن منظمة
أظهر استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي» أن 42% يتوقعون انحسار تداولات أسواق الأسهم خلال رمضان لا سيما في ظل غياب
تتعرض حساباتنا البنكية وأجهزتنا الكمبيوترية للاختراق لكن هل خطر ببالك أن تتعرض سيارتك للاختراق هذا أمر حقيقي يهدد
ذكر موقع مجلة DFNI اللندنية المتخصصة في الأسواق الحرة والسياحة إن مطار دبي الدولي، إلى جانب مطاري براغ وميونيخ هي
قال تقرير نشرته مجموعة أكسفورد للأعمال، إن دبي سجلت 4.57 ملايين زائر أجنبي في الربع الأول من هذا العام بزيادة 11% على
ذكر موقع «World Atlas» أن دبي تشتهر بمعالمها المعمارية، وخط أفقها الجذاب. والحقيقة أنها تحتضن عدداً من الأعاجيب
يسعى البيت الأبيض لشطب نفقات فيدرالية تصل إلى حوالي 3.6 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل، عبر اقتطاعات كبرى من معظم
تحتل الإمارات مرتبة متقدمة ضمن أكبر دول العالم في استيراد الساعات الثمينة، كما تعد الأولى إقليمياً في هذا المجال،
أطلقت شركة مدائن العقارية 280 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري في برج مارينا أركيد، البرج السكني الراقي الذي يقدم تجربة