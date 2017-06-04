«وورلد أتلاس»: دبي تحتضن عشرة من أعاجيب الدنيا العمرانية

ذكر موقع «World Atlas» أن دبي تشتهر بمعالمها المعمارية، وخط أفقها الجذاب. والحقيقة أنها تحتضن عدداً من الأعاجيب الهندسية المعمارية بما فيها أطول فندق، وأعلى مبنى، وأكبر مركز للتسوق في العالم، وهنا نبذة عن أهم عشرة أعاجيب معمارية بدبي.

برج خليفة أعلى مبنى في العالم منذ 2008، وقد بوشر العمل فيه في 2005 وأنجز في 2010. ويضم 57 مصعداً، ويمكن للسياح زيارة منصة المراقبة في الطابق 124 الذي يطل على نافورة دبي أسفل البرج.

برج العرب ثالث أعلى فندق في العالم يقف شامخاً على ارتفاع 1053 قدماً. وقد صمم على شكل سفينة شراعية. ويقع الفندق على جزيرة اصطناعية. ويضم الفندق 202 غرفة فندقية أصغرها 1820 قدماً مربعة، والجناح الملكي من الأغلى عالمياً 24 ألف دولار لليلة الواحدة.

يعد دبي مول حالياً أكبر مول في العالم بمساحة إجمالية تقدر ب 5.4 ملايين قدم مربعة. سمي أكثر المباني زيارة في العالم في 2011 مستقبلاً زهاء 54 مليون زائر سنوياً.

وتعد جزر النخلة الاصطناعية الواقعة قبالة ساحل دبي من الأكبر عالمياً وقد بنيت على شكل أشجار نخيل.

برج كيان ويبلغ ارتفاعه 1004 أقدام مربعة ويضم 74 طابقاً، وهو فريد في تصميمه بالتفاف لولبي من 90 درجة. وقد تم تصميم الغرف من البرج بطريقة لا تسمح لأشعة الشمس أن تؤثر عليها بشكل مباشر نتيجة وجود لوحات معدن التيتانيوم على الأعمدة الخرسانية.

مول العالم وهو مشروع قائم يضم مخططه 48 مليون قدم مربعة، منها 8 ملايين مخصصة لمساحة التجزئة. وسيضم أكبر حديقة ألعاب في العالم.

أما العجائب الأخرى فهي أتلانتيس النخلة، وجزر العالم، وسكي ديس، وحديقة العجائب.