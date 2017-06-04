سويسرا أسعـد بلد في العالم

ضمن احتفالات سويسرا باختيارها «أسعد دولة في العالم» وفقاً لتقرير السعادة العالمي 2015، قدّمت السفارة السويسرية في أبوظبي أخيراً «ساعة الزهور» الضخمة كهدية رمزية لدولة الإمارات، تعبيراً عن التقدير الكبير للجهود الاستثنائية التي تقوم بها الإمارات في تعزيز مفاهيم السعادة والاستدامة والبيئة الخضراء، وذلك خلال فعالية أقامتها السفارة، بالتعاون مع هيئة السياحة السويسرية في أبو ظبي.

كما أطلقت هيئة السياحة السويسرية من دبي كتيباً خاصاً باللغة العربية عن «الرفاهية وأسلوب الحياة» حيث يعرض تجارب أسلوب حياة فريدة من نوعها، ويساعد السائح الخليجي للحصول على أفضل الفنادق المناسبة في سويسرا، فضلاً عن الوجهات الأكثر أناقة: جنيف، لوغانو ولاندكفارت فاشن أوتليت.

وتُمثّل شعارات الفنادق والوجهات السويسرية الفاخرة؛ الجاذبية، والأجواء السحرية والاسترخاء التام. إذ أنها توفّر الرفاهية وتُعدّ مضيافة بقدر ما هي حصرية.

وتتناغم الضيافة والتقاليد بطريقة سلسة مع البنية التحتية الحديثة، الأناقة المتميزة، العمارة المثيرة للإلهام، والتصميم الأنيق. وبالإضافة إلى ذلك يحب المسافر القادم من دول مجلس التعاون الخليجي البيئة المنعشة في ربوع سويسرا.