«كبائن النوم» المبتكرة في مطار دبي

شهد مطار دبي الدولي أمس، تدشين صالة كبائن النوم «سليب أند فلاي» في المبنى رقم 3 بالمطار، والتي تضم 27 حجرة وكابينة نوم، ما يتيح للمسافرين مزيداً من الخيارات للحصول على قسط من الراحة، ضمن أجواء متميزة.

وقد صممت الصالة على الطراز الإسكندنافي، وهي تجمع بين الراحة والأناقة، وتشمل 20 كابينة نوم عصرية فائقة الحداثة، مصممة على شكل أكواخ الإسكيمو، بالإضافة إلى سبع كبائن مزدوجة مميزة، مجهزة بأسرة أطفال قابلة للطي والسحب. تتيح «سليب أند فلاي» للمسافرين التمتع بالراحة لفترات تتراوح بين ساعة و24 ساعة، قبل الانطلاق.