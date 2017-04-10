هاتف يتجاوز حظر الأجهزة على متن الطائرات

المسافر العصري بحاجة دائمة للتواصل والعمل من أي مكان، وقد يساهم الحظر المفروض أخيراً على حمل الأجهزة الإلكترونية كبيرة الحجم على متن الطائرات في الرحلات الجوية الطويلة في جعل الوقت مملاً بشكل لا يطاق لمستخدمي التقنيات الرقمية ومحبي الأجهزة ورجال الأعمال وحتى من يرافقون الأطفال المعتادين عليها، وهنا يأتي دور هاتف «هونر 6X» من شركة هواوي الصينية، والذي يهتم بكل احتياجاتك للعمل والترفيه في جهاز واحد أثناء الرحلة.

وبحسب الشركة، يمتاز الجهاز بقدرته على تشغيل تطبيقات متعددة للعمل والترفيه في آن واحد، بالإضافة إلى عمل بطاريته لفترة طويلة ليكون رفيق السفر المثالي للرحلات الجوية الطويلة. وبفضل معالج Kirin 655 ثماني النواة (16 نانومتر) وRAM سعة 3 غيغابايت بالإضافة إلى نظام الملفات الذكي، فإن هاتف 6X يتسم بقوة تمكّنك من الجمع بين العمل والألعاب والاستماع إلى الموسيقى وتشغيل التطبيقات المتعددة في آن واحد.