«إيرباص المهندس الصغير» تلهم الطلبة الإماراتيين برمجة «A380» العملاقة

جمعت ورشة عمل تجميع الطائرة العملاقة A380، والتي تأتي ضمن مبادرة «إيرباص المهندس الصغير»، أكثر من 100 طالبة وطالبة من الإماراتيين، حيث أقيمت ضمن فعاليات مخيم براعم الطيران الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني الذي يقام في رأس الخيمة في الفترة الواقعة ما بين 26 مارس إلى 6 إبريل الجاري.

وتأتي ورشة العمل ترجمةً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الهيئة وشركة إيرباص المتخصصة في مجال صناعة الطائرات والفضاء، في عام 2014 لإلهام الأجيال القادمة وتحفيزهم على الابتكار.

وعلى مدار الأعوام الثلاثة السابقة، عملت الشراكة بين المبادرة والهيئة على إلهام أكثر من 400 طالب وطالبة من الإماراتيين من خلال إشراكهم في ورش عمل تفاعلية تم تصميمها لتحفيز الكوادر الشابة الموهوبة الأمر الذي يسهم في نهاية الأمر إلى إنشاء جيل مستدام من المواهب الإماراتية في دراسات علوم الطيران.

وتهدف الورشة، والتي تقام على مدار 4 ساعات، إلى تعريف الطلبة ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً بأجزاء الطائرة وعملية تجميع أكبر طائرة ركاب في العالم. كما توكل لهم مهمة بناء وتجميع نموذج للطائرة A380 وبرمجتها كلياً بحيث يمكنها إجراء مناورة على المدرج لتكون مستعدة للإقلاع.

هذا وتساعد الورشة الطلاب على ممارسة المهارات الأساسية مثل العمل الجماعي والتواصل والإبداع والابتكار، فضلاً عن تطبيقاتها الأساسية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وتعد «إيرباص المهندس الصغير» جزءاً من «مؤسسة إيرباص»، حيث تعنى بتحفيز الطلبة في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال إشراكهم في ورش عمل لصناعة الروبوتات وصناعات الطيران. وإلى يومنا هذا قامت الشركة بتنظيم ورش عمل لأكثر من 3,000 طالب وطالبة.