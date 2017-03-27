خط أفق دبي الأجمل ثانيا في العالم

احتل خط أفق دبي المرتبة الثانية في أجمل 25 خط أفق عالمي بعد نيويورك، متفوقا على أفق باريس التي حلت ثالثا، وهونغ كونغ رابعا، وسنغافورة خامسا. وذلك وفقا لموقع " ترافيل لند ليجر".

وحل خط أفق كوالا لامبور في المرتبة السادسة، وفلورنسا في إيطاليا في المرتبة السابعة، وتورنتو في المرتبة الثامنة.

وجاءت مدينة سدني في المرتبة 9، ولوس انجلوس في المرتبة 10، وطوكيو في المرتبة11، وفرانكفورت في المرتبة 12، وشيكاغو في المرتبة 13، وموسكو في المرتبة 14، ولندن في المرتبة 15، وفانكوفر في المرتبة 16، وهيوستون الأميركية في المرتبة 17، وبكين في المرتبة 18، واسطنبول في المرتبة 19، وسياتل في المرتبة 30.

وحلت شنغهاي في المرتبة21، وبنما ستي في المرتبة 22، ومانيلا في المرتبة23، وسيئول في المرتبة 24، وحلت فيلادلفيا في المرتبة الأخيرة وهي 25.

وقال موقع ترافيل اند ليجر ان لكل مدينة أفقها المميز، ومن الصعب القول أيها الأفضل.غير أن بعضها هو أفضل من الآخر.