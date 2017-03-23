دبي من أفضل وجهات الزيارة في 2017

اختار موقع " تريب ادفايزر" مدينة دبي من بين أفضل 25 وجهة سياحية جديرة بالزيارة في 2017، محتلة المركز 21، متقدمة على وجهات عريقة مثل "جراند كانيون" في جزر كميان، و"كتمندو" في نيبال، و"بورا بورا" في بولينيزيا الفرنسية، وكوزكو في البيرو.

وقال الموقع الذي يعتبر أكبر موقع للسفر والسياحية العالميين، في سياق تقريره أن دبي وجهة تمتزج فيها الثقافة المعاصرة، مع الإرث التاريخي، والمغامرة مع متعة التسوق والترفيه الأرقى عالميا.

وأبرز تقرير الموقع يعضا من أهم معالم دبي السياحية والعمرانية، داعية زائريها إلى مشاهدة أوبرا دبي، ورؤية وسط مدينة دبي من قمة برج خليفة، وقضاء أمسية على امتداد خور دبي مستكشفين سوق الذهب، والأقمشة، والتوابل.

وتصدرت مدينة بالي في اندونيسيا القائمة محتلة المركز الأول، تلتها لندن ثانيا، فباريس ثالثا، فروما رابعا، ف"نيو يورك" خامسا.

وجاءت مدينة كريت اليونانية في المركز 6، تلتها برشلونة، ثم سييم ريب في كمبوديا، فبراغ، وفوكيت التايلاندية في المركز العاشر.

وفي المركز 11 جاءت اسطنبول، ثم جامايكا في الكاريبي، ف" هوي آن " في فيتنام في المركز 13، وسانت بطرسبورغ في روسيا في المركز 14، ورواتان في هندوراس في المركز 15، ومراكش فس المركز 16، وأسبيرجس كاي في بليز في المركز 17، وريو دي جانيرو في البرازيل في المركز 18، وجزيرة سانت مارتن.

بالكاريبي في المركز 19، وبلايا ديل كارمن في المكسيك في المركز 20.

واستندت المجلة في تصنيفها على معيار أخذ في اعتباره وفرة وجودة المناظر والمشاهد، وتصنيف الفنادق، والمطاعم وأماكن الجذب السياحي في وجهات عالمية جمعها على مدى 12 شهرا، فضلا عن حجوزات المسافرين في الموقع.