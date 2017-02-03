أسعار الغذاء العالمية إلى أعلى مستوى

ذكرت منظمة الأغذية والزراعة «فاو» أمس أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في يناير لأعلى مستوياتها في نحو عامين مدفوعة بزيادة في أسعار السكر وأسعار تصدير الحبوب والزيوت النباتية.

وسجل مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية واللحوم والسكر متوسطاً بلغ 173.8 نقطة في يناير مقابل 170.2 بعد التعديل في ديسمبر.

ودفعت الزيادة الشهرية البالغة 2.1 % أسعار الغذاء في الأسواق العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير 2015 ولترتفع 16.4 % فوق مستوياتها في يناير 2016.

وقالت «فاو» إن من المتوقع حالياً أن يصل الإنتاج العالمي من الحبوب إلى 2.592 مليار طن في موسم 2016-2017 مؤكدة توقعات بحصاد قياسي.