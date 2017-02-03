«تحدي الصاروخ المائي» في جامعة الإمارات للطيران

شارك أكثر من 300 طالب وطالبة من 22 مدرسة في جميع مناطق دولة الإمارات، في «تحدي الصاروخ المائي»، الذي نظمته جامعة الإمارات للطيران للمرة الأولى.

وجاء تنظيم المسابقة العلمية التي أقيمت مؤخراً في حرم الجامعة الجديد، بهدف تشجيع طلبة المرحلة الثانوية الذين تتراوح أعمارهم بين 16- 18 سنة، على التجريب والابتكار في مجال الإيروديناميكا (ديناميكيات الطيران). وطُلب من المشاركين تسخير أفكارهم ومهاراتهم في تصميم وبناء صاروخ مائي، يحقق أقصى ارتفاع من نقطة انطلاقه بزاوية مقدارها 45 درجة، باستخدام أقل قدر ممكن من المواد، وضمن إطار زمني محدد.

وقد تم تزويد كل فريق بمجموعة موحدة من المواد والأدوات، احتوت على عبوة بلاستيكية وورق مقوى وصمغ وأشرطة ومشرط ومضخة ومنصة إطلاق. وفاز بالمرتبة الأولى طلاب من المدرسة الإسلامية الإنجليزية في أبوظبي، حيث نجحوا في تصميم صاروخ مائي وصل إلى ارتفاع 90 متراً، فيما حل في المرتبة الثانية طلاب من مدرسة العين الإنجليزية.