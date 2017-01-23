45 ملفاً الأكثر مشاهدة على «لينكد إن» في الإمارات

أصدرت «لينكد إن»، أكبر شبكة مهنيين في العالم، أخيراً لائحة بأبرز الملفات في الإمارات لعام 2016، وتضم الملفات الـ45 الأكثر مشاهدة لعام 2016 والتي تعود لمديرين تنفيذيين من القطاع العام ولعاملين في مجال التسويق والإعلان، والموارد البشرية، والتكنولوجيا، وأسلوب الحياة.

تقدر لائحة الملفات البارزة- أعدت للمرة الأولى في الإمارات- التي يرد عليها أهم المهنيين في البلاد الأعضاء، الذين استثمروا في هويتهم المهنية على «لينكد إن»، وأصبحوا المهنيين الأكثر مشاهدة كلاً في ميدان عمله.

وقال علي مطر، رئيس حلول المواهب وأسواق النموّ في «لينكد إن» لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تحتفي اللائحة بالمهنيين، الذين أدركوا أهمية الاستثمار في علامتهم الشخصية على الإنترنت، ونجحوا في تطوير علامة رب عملهم، من خلال تعيينهم سفراء لها، فأصحاب هذه الملفات البارزة ينمّون شبكات مهنييهم على الإنترنت، ويتشاركون آراءهم حول مواضيع تستهويهم. ونتطلع لرؤية مزيد من الأعضاء يستثمرون في علاماتهم التجارية المهنية».

وتشمل لائحة أبرز الملفات في الإمارات لعام 2016 رواداً في مجال عملهم منهم الدكتورة عائشة بن بشر، مدير عام مكتب مدينة دبي الذكية، وعصام كاظم، المدير التنفيذي لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، وهيثم مطر، المدير التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وحمد بوعميم، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة تجارة دبي، وحاتم دويدار، الرئيس التنفيذي الدولي لمجموعة اتصالات، وبيتر بومغارتنر، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، وإيلي خوري، المدير التنفيذي لمجموعة «أومنيكوم ميديا غروب» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى فادي غصن، المدير التنفيذي لقسم التسويق في نيسان الشرق الأوسط، ونسرين شقير، المدير التنفيذي لفيرجن ميغاستور في الشرق الأوسط، وفيليب زوبير، الرئيس والمدير التنفيذي لمنتجعات ون أند أونلي، ومدثر شيخة، المؤسس والمدير الإداري لشركة كريم، والدكتور داليا المثنى، الرئيس والمدير التنفيذي في شركة جنرال إلكتريك في منطقة الخليج.

يمكن اعتماد طرق كثيرة لتحسين علامتكم التجارية الشخصية، إذ غالباً ما تشكّل الشبكة الانطباع الأول لجهة التوظيف المحتملة.