75 % متفائلون تجاه زيادة الراتب أو ترقية 2017

زوار ولاية ماساشوستس، بالولايات المتحدة الأميركية، يحرصون خلال تواجدهم فيها بزيارة معلم فريد من نوعه، وهو منزل بني قبل 95 عاما من ورق الجرائد، ولا يزال صامدا إلى يومنا هذا.