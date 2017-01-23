75 % متفائلون تجاه زيادة الراتب أو ترقية 2017

انطلاقاً من رؤيتها والتزامها بالدفع قدماً في نمو قطاع السياحة في أبوظبي، أعلنت "ميرال" عن سلسلة من المشاريع الجديدة التي ستوفر تجارب فريدة ومثيرة لضيوفها. ومنذ افتتاحها رسمياً أمام الزوار في عام 2010 بـ 24 لعبة ومرفق ترفيهي، توفّر مدينة "عالم فيراري" اليوم 19 تجربة جديدة إضافيّة.
أصدرت "لينكدإن"، أكبر شبكة مهنيين في العالم، لائحة بأبرز الملفات في الإمارات لعام 2016. وتضمّ هذه اللائحة التي أعدّت للمرة الأولى في الإمارات الملفات الـ45 الأكثر مشاهدةً لعام 2016 والتي تعود لمدراء تنفيذيين من القطاع العام ولعاملين في مجال التسويق والإعلان، والموارد البشرية، والتكنولوجيا، وأسلوب الحياة.
وقع صندوق أبوظبي للتنمية مع بنك السودان المركزي اتفاقية يتم بموجبها إيداع 1.470 مليار درهم / 400 مليون دولار / في بنك السودان المركزي للمساهمة بدعم التنمية الاقتصادي في السودان.
استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة،
بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي،
وصفت وسائل إعلام أجنبية الإعلان عن تأسيس شركة «مبادلة للاستثمار» التي ستتملك بالكامل شركتي «آيبيك» و«مبادلة للتنمية»
بلغ عدد الزائرين لجزيرة ياس الوجهة السياحية الترفيهية الأولى لإمارة أبوظبي 27.3 مليون زائر بنهاية 2016 بنمو 9 % عن 2015
توقع بنك أبوظبي الوطني تفوق الاقتصاد الإماراتي على اقتصادات المنطقة مع ارتفاع الإنفاق المحلي تدريجياً وتحسن مستويات
أظهر تقرير لموقع «اي.أر.بي. أن.بي.» أن هناك 4200 وحدة سكنية متاحة لقضاء العطلات في دبي لتنافس المدينة بذلك أكبر المراكز العالمية في هذا المجال، التي تضم نيويورك ولندن وبرلين وأمستردام.
كشفت الهيئة الاتحادية للجمارك عن تشكيل لجنة متخصصة لوضع معايير محددة للممارسات الجمركية والأجهزة المستخدمة بجميع
قال الكابتن محمد الشامسي الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، لمحطة البث الرقمية الخاصة بمجموعة أكسفورد للأعمال: إن البنية