«توشيبا» تبحث بيع حصة في «ناند»

قالت وكالة رويترز إن شركة توشيبا اليابانية بدأت في إعداد العدة لبيع حصة أقلية في شركة «ناند» للرقائق الإلكترونية المملوكة لها لتعويض شطب أصولها النووية في الولايات المتحدة والذي قد يكبد الشركة خسائر تقد بنحو 6 مليارات دولار.

وقال أحد المصادر إن الصفقة قد تتم بنهاية العام المالي الياباني الجاري الذي ينتهي في مارس المقبل مع رغبة الشركة في تخفيف حدة الخسائر بقوائمها المالية. و«ناند»، ثاني أكبر شركة لتصنيع الذاكرة المؤقتة بالعالم تعد غرة التاج لـ«توشيبا» إذ تسهم في كل منتجات الشركة. وتقدر القيمة الإجمالية لـ«ناند» بنحو 8.7 مليارات دولار.