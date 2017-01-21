ركل المقعد أمامك أسوأ سلوك في الطائرة

أسفرت دراسة نشرها موقع «اكسبيديا» عن قواعد السلوك في الطيران عن أن ركل مقعد الراكب أمامك هو أسوأ سلوك يمكن أن يرتكبه راكب في الطائرة.

وتحدد قواعد السلوك في الطيران على أساس تصرفات الركاب تجاه الركاب الآخرين.

ومن أنواع السلوك السيء في الطائرة تناول الكحول بكثرة والإفراط في الحديث وخلع الملابس، لكن الأسوأ هو ركل المقعد الذي أمامك. واعتمدت الدراسة على استطلاع أراء 1005 من الأميركيين فوق سن 18 عاما ورعتها مؤسسة «اكسبيديا» وأجرتها شركة جي اف كيه لأبحاث السوق.

وقال جون موراي نائب رئيس ومدير عام اكسبيديا دوت كوم ونحن نبدأ عام 2017 فإن الملايين من الناس سوف يستخدمون الطائرات هذا العام ويجب أن يعلموا أن أفضل هدية تقدمها لزميلك المسافر هي الاحترام والكرم. وأضاف موراي أن دراسة قواعد السلوك في الطائرات تثبت أن أفعالاً بسيطة خاصة باللياقة يمكن أن يكون لها تأثير كبير، وكلنا حرفياً في نفس القارب. وأهم الأمور في السفر بالطائرات هي المساحة الشخصية وراحة البال.