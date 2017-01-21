تراجع مبيعات التجزئة البريطانية

تراجعت مبيعات التجزئة البريطانية في ديسمبر خلال الربع الأخير 2016 لكن المستهلكين واصلوا الإنفاق بقوة من أكتوبر إلى ديسمبر.

وكان إنفاق المستهلكين محركاً للاقتصاد البريطاني منذ تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو في الوقت الذي تباطأت فيه محركات أخرى للنمو مثل الاستثمار والتجارة. وأظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة انخفضت 1.9%على أساس شهري في ديسمبر لتقل كثيراً عن تقديرات خبراء اقتصاديين في استطلاع رويترز والذين توقعوا تراجعها 0.1%.

لكن نمو مبيعات التجزئة في الربع الأخير من العام الماضي استقر عند 1.2%بما يكفي للمساهمة بواقع 0.1 نقطة مئوية في النمو خلال تلك الفترة.