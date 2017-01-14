«بوينغ» تفوز بعقد كبير في السوق الهندية

فازت شركة بوينغ أمس بعقد كبير جداً في سوق النقل الجوي الهندي الذي يشهد أسرع توسع في العالم، يقضي بشراء شركة «سبايس جت» الجوية الهندية للرحلات المنخفضة الكلفة، 205 طائرات بـ20,6 مليار يورو بحسب السعر المدرج في قائمة الأسعار.

وقال رئيس «سبايس جت» اجاي سينغ، لدى الإعلان في مؤتمر صحافي عقده في نيودلهي عن العقد الذي تبلغ قيمته 1500 مليار روبية، «هذا أكبر عقد تبرمه سبايس جت، وأحد أكبر العقود للطيران الهندي والأكبر لبوينغ في الهند».

وأوضح أن «155 من الطائرات الـ 205، طلبية مؤكدة، والـ 50 الأخرى اختيارية». وسيتم تسليم الطائرات الأولى ومئة منها من طراز 737 ماكس، اعتباراً من العام 2018 وحتى 2024.