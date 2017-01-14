«سوبر جامبو» طيران الإمارات إلى هونغ كونغ مطلع أكتوبر

ذكر موقع خدمة بيانات الطيران «إيرلاين روت» أن طيران الإمارات ستعزز رحلاتها إلى هونغ كونغ مع وصول خدمة سوبر جامبو التي تتسع لـ 615 مقعداً. وستباشر الشركة خدماتها المنتظمة على خط دبي - بانكوك - هونغ كونغ، بدءاً من 1 أكتوبر.

وأبلغت الشركة الموقع بأنها ستسير الطائرة إلى المدينة بمناسبة السنة القمرية الجديدة استجابة للطلب المرتفع على السفر خلال فترة العطلات.

ومن المقرر استبدال الطائرة الحالية التي تتسع لـ 517 مقعداً، بالطائرة ذات الطابقين سعة 615 راكباً. وسيتم إلغاء الدرجة الأولى كلياً، لتستبدل بمقاعد إضافية من الدرجة السياحية.