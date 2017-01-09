رواج ملصقات التسعير الإلكترونية في المنطقة

تشهد ملصقات تسعير المنتج الإلكترونية (ESLs) انتشاراً لافتاً في المنطقة وسط توقعات كبيرة بأن تساهم في تحقيق وفورات لجهة تكاليف العمليات واستهلاك الطاقة في قطاع التجزئة. حيث أشار تقرير عالمي صدر أخيراً عن شركة أبحاث السوق «نوليدج سورسينج إنتليجنس» إلى أن قيمة سوق ملصقات التسعير الإلكترونية عالمياً ستبلغ 441,440 مليون دولار بحلول عام 2020، وذلك مقارنة مع 211,134 مليون في عام 2015، أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13,08% خلال تلك الفترة المتوقعة.

ويؤكد خبراء قطاع التجزئة أن ملصقات التسعير الإلكترونية ستمثل حلقة وصل رئيسية في سلسلة تقنيات قطاع التجزئة. إذ تعتمد الملصقات على أوراق إلكترونية تصف محتوى المنتجات، وهي تعد نسخة مطورة عن شاشات العرض الإلكترونية الصغيرة ذات الخانات المجزّأة.

وتقوم الملصقات بربط سعر المنتج مع المخدّم المركزي للمتجر، كما تتيح لأصحاب المتاجر تغيير الأسعار عن بعد، مما يتيح تحديد مواقع المنتجات بشكل فوري، إضافة إلى إرساء بيئة تفاعلية داخل المتاجر.

وقال مونيش روغواني، العضو المنتدب في شركة نيرسن تكنولوجي: «تعتبر ملصقات تسعير المنتج الإلكترونية حلاً مثالياً لمختلف متاجر التجزئة في المنطقة، فهي تساعد على إرساء بيئة ذكية وتفاعلية في المتاجر، وتوفير معلومات دقيقة حول المنتجات مثل بلد منشأ والخصومات المتاحة. ورغم أن هذه الملصقات تمثل مفهوماً جديداً نسبياً في المنطقة، ولكننا تلقينا كماً كبيراً من الاستفسارات بخصوصها من قبل تجار التجزئة منذ إطلاقنا لهذا الحل المبتكر في المنطقة».

بدوره، قال جايارامان ناير، رئيس مجلس إدارة شركة فيرتشوال إنفو سيستمز للمؤتمرات والمعارض التي ستنظم «معرض المتاجر الذكية 2017» يومي 23-25 يناير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»: «نتوقع أن تشهد تجارب التسوق في المتاجر تطوراً ملحوظاً بفضل اعتماد مزيد من أصحاب المتاجر على التكنولوجيا المتطورة من أجل تحسين تجارب العملاء وتعزيز الإيرادات».