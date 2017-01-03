«اتصالات» تثري «إي لايف» الثلاثية بباقتين

أطلقت «اتصالات» أمس باقتي «eLife Ultimate 1G» و«eLife Premium 500» لإثراء تجربة الترفيه المنزلي المقدمة عبر خدمة «eLife» الثلاثية التي تجمع التلفزيون والإنترنت والهاتف الثابت.

وتتيح «eLife Ultimate 1G» للمشتركين الاستمتاع بسرعة تنزيل فائقة تبلغ 1 غيغابت في الثانية وهي أعلى سرعة إنترنت منزلي متاحة في دولة الإمارات، في حين تبلغ سرعة التحميل لهذه الباقة 100 ميغابت في الثانية. كما تقدم «eLife Premium 500» سرعة تنزيل وتحميل بواقع 500 و50 ميغابت في الثانية على الترتيب.

وتقدم الباقتان الجديدتان مستويات عالية من القيمة، إذ تشتمل على محتوى تلفزيوني يضم أشهر القنوات الترفيهية والرياضية العالمية، فضلاً عن أحدث أجهزة الاستقبال وأجهزة الراوتر والهواتف الثابتة اللاسلكية، كما تتضمن باقة «eLife Ultimate 1G» مكالمات صوتية بواقع 2000 دقيقة محلية إلى خطوط الهاتف المحمول والثابت و2000 دقيقة دولية إلى أكثر من 160 دولة حول العالم.