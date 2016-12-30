كوريا الجنوبية تخفض توقعات النمو في 2017

خفضت حكومة كوريا الجنوبية توقعات نمو الاقتصاد العام المقبل من 3% إلى 2.6 % من الناتج المحلي على خلفية التباطؤ في الطلب المحلي.

وقالت الحكومة في بيان خطة السياسة الاقتصادية لعام 2017 أمس إنها خفضت توقعاتها للنمو في العام المقبل كما خفضت توقعاتها بشأن عدد الوظائف الجديدة التي سيوفرها الاقتصاد من 290 ألف إلى 260 ألف وظيفة .

وأشارت إلى أن الاقتصاد المحلي سيشهد انتعاشاً في النصف الأول من العام المقابل مقارنة مع الربع الأخير من 2016 بفضل تنفيذ السياسة المالية العامة مسبقا وغيرها على الرغم من تفاقم الغموض نتيجة انطلاق الإدارة الأميركية الجديدة غير أن قوة دفع الانتعاش ستكون ضعيفة النصف الثاني 2017 على خلفية تباطؤ الاستهلاك الخاص.

وترجح الحكومة نمو الاستهلاك الخاص 2% في العام القادم مقابل 2.4 % العام الحالي بسبب تباطؤ نمو قوة الشراء الحقيقية على خلفية ارتفاع البطالة.