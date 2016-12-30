شاشات «سوني» «أو.إل.إيه.دي» بـ 8500 دولار

قررت شركة «سوني العالمية»، طرح شاشتها الجديدة «أو.إل.إيه.دي» بالأسواق العالمية في الصيف المقبل من 2017، مع رغبتها في رفع مبيعاتها بنوع جديد من المنتجات التكنولوجية.

وقالت صحيفة «نيكي» اليابانية، إن الشركة التكنولوجية ستستخدم مواد عضوية في صناعة المنتج الجديد، ما يسمح بتقديم جودة وصورة أفضل. ومن المنتظر أن يصل سعر الشاشة التي يبلغ قياسها 65 بوصة من المنتج الجديد مليون ين، أو ما يوازي 8500 دولار.

وستتعاون شركة «إل.جي» مع «سوني» في تقديم التكنولوجيا الجديدة، من خلال الحصول على وحدات متكاملة من الشركة الكورية، وإتمام عملية الصنع باليابان.