حركة مراكز البيانات السحابية

يتواصل النمو السريع في حجم الحركة عبر البنية السحابية إلى ازدياد التوجه نحو الانتقال إلى البنى السحابية وقدرتها على التوسع بسرعة وكفاءتها في دعم أحمال العمل مقارنة مع مراكز البيانات التقليدية بحسب مؤشر سيسكو السحابي العالمي (2015 ـ 2020). وفي ظل ازدياد التحول الافتراضي لمراكز البيانات، يتمكن مشغلو البنية السحابية من تحقيق كفاءات تشغيلية أكبر بينما يوفرون تنوعاً متزايداً من الخدمات.

