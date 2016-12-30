2017 سنة واعدة لصناعة السيارات في العالم

كان 2016 جيداً بالنسبة لمشتري السيارات ويبدو أن العام المقبل سيكون أفضل فالشركات المنتجة تستعد لطرح مجموعة كبيرة ومتنوعة من السيارات الجديدة تتراوح بين العائلية العملية ذات الباب الخلفي (هاتشباك) والسيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) والسيارات الرياضية فائقة القوة.

وتعتزم “الفاروميو” الدخول إلى قطاع جديد بالنسبة لها من خلال طرح أول سيارة للطرق الوعرة في تاريخها. وتحمل السيارة الجديدة اسم ستيلفيو.

وأعادت “رينو” الحياة إلى العلامة التجارية الفرعية “آلباين” بسيارة ذات مقعدين تعيد إلى الأذهان السيارة الأسطورية آيه 110 بينما تستهل “أودي” 2017 بطرح سيارتها الجديدة للطرق الوعرة “كيو 5”.

واعتباراً من فبراير ستترقب قاعات العرض الجيل الجديد من سيارة الفئة الخامسة من “بي.إم.دبليو" وتطرح بوجاتي سيارتها الهجين “شيرون” الباهظة الثمن.

وتعهدت “سيتروين” بطرح جيل جديد من “سي5”، في حين تنتظر “داتشيا” العام بعد المقبل لطرح مجموعة من الطرز فيما طورت “مرسيدس بنز” نسخة جديدة من سيارتها الفارهة من الفئة “سي”.

وتعتزم “أوبل” طرح نسخة جديدة من “إنسيجنيا” التي تحمل اسم “جراند سبورت”.

وتعتزم “فولكس فاجن” طرح جيل جديد من سيارتها الشهيرة “بولو” .