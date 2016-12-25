نصف مليون مخالفة سلامة غذاء في الصين

قال بي جينغ تشوان رئيس إدارة الغذاء والدواء، إن بلاده كشفت ما يصل إلى نصف مليون مخالفة لسلامة الغذاء في أول تسعة أشهر من العام. وعصفت بالصين في الآونة الأخيرة سلسلة من فضائح سلامة الأغذية شملت تلوث الأرز بفلزات ثقيلة واستخدام زيوت ضارة معاد استخدامها بكثرة في المطاعم بالإضافة إلى بيع حليب للأطفال يحتوي على كميات مهلكة من مادة الميلامين الكيميائية الصناعية في 2008.

وأشارت نسخة من تقرير أن الإدارات المعـــنية بسلامة الغذاء نفذت أكثر من 15 مليون عمــلية تفتــــيش منفــــردة في الأشهر التسعـــــة الأولى من العام واكتشفت أكثر من 500 ألف واقعة غير قانونية.