مؤتمر «الإسكان العربي» يوصي بالتوجه لبناء مجتمعات عمرانية وليست سكنية

أوصى مؤتمر الإسكان الرابع الذي اختتم أعماله في الرياض بالتوجه نحو بناء مجتمعات عمرانية وليس تجمعات سكنية وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق رؤية عربية موحدة نحو تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتطوير قطاع الإسكان في العالم العربي وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة لجذب القطاع الخاص نحو تطوير وتمويل مشاريع الإسكان من خلال تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة بين القطاعين العام والخاص.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر المهندس ناصر العمار - في تصريح أمس - إن المؤتمر الذي عقدت فعالياته بعنوان «تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان» أوصى بتطوير سياسات الإسكان في العالم العربي بحيث تتضمن مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الإسكان في مراحل التمويل الإدارة والتنفيذ وتيسير الإجراءات الحكومية في العالم العربي.