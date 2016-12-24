«أليباي» للدفع الإلكتروني الصيني يدخل الدائرة القطبية الشمالية

أعربت سائحة صينية تدعى بان شياو لينغ لدى عودتها إلى بكين من فنلندا عن دهشتها من أن مزوّد خدمات الدفع الإلكتروني الصيني (أليباي) قد أصبح مقبولاً في متاجر محلية بالموقع السياحي الفنلندي ضمن الدائرة القطبية الشمالية قرية سانتا كلوز.

وقالت بان: «أصابني شعور بأنه أشبه بمسقط رأسي، حيث كان الدفع الإلكتروني رائجاً ولم أتوقع أنه لا داعي لطلب بطاقة الائتمان أو تحويل العملات لإتمام الدفع في فنلندا، فيمكن أن يتم كل ذلك مباشرة باستخدام (العملة الصينية)».

و(أليباي) هو منصة الدفع الإلكتروني الصيني التي أسستها مجموعة علي بابا عملاق التجارة الإلكترونية الصينية. وقد أصبح أكبر منصة في العالم للدفع بواسطة الهاتف النقال منذ عام 2014.

ويعد دخول الدائرة القطبية الشمالية خطوة ضمن إستراتيجية أليباي لتطوير السوق الدولية، إذ إنه بدأ توسيع سوق الدفع الإلكتروني في خارج الصين منذ عام 2007 وتتركز خدماته على مساعدة الصينيين على الاستهلاك والدفع في الخارج.