روسيا وكازاخستان تزيدان حيازات الذهب في نوفمبر وتركيا تخفضها

أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي أول من أمس، أن روسيا وكازاخستان زادتا احتياطياتهما من الذهب في نوفمبر، في حين خفضت تركيا حيازاتها من المعدن الأصفر.

وزادت روسيا حيازاتها من الذهب بواقع 32.1 طناً إلى 1615.241 طناً في نوفمبر.

كما رفعت كازاخستان حيازاتها من الذهب بواقع 3.1 أطنان إلى 254.703 طناً في نوفمبر، وزاد الأردن حيازاته من الذهب بواقع 3.1 أطنان إلى 38.258 طناً في أكتوبر.

وخفضت تركيا حيازاتها من الذهب بمقدار 28.8 طناً إلى 396.472 طناً في نوفمبر، وعدلت أذربيجان أرقام حيازاتها من الذهب في أكتوبر بالخفض 4.2 أطنان إلى 24.982 طناً.