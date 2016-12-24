«ريكسوس النخلة» يحصد 3 من جوائز السفر العالمية

حصد فندق «ريكسوس النخلة» في دبي ثلاث جوائز من جوائز السفر العالمية وجوائز الضيافة المتميزة في الشرق الأوسط لعام 2016، حيث تسلم فريق عمل الفندق جائزتي أفضل فندق لعام 2016 وأفضل مدير فندق لعام 2016، خلال حفل استثنائي أقيم مؤخراً في فندق «دوست ثاني دبي».

حضر الحفل حوالي 350 شخصاً من المسؤولين والمتخصصين في مجال الضيافة لتكريم 84 فائزاً من بين 400 مرشح. وتعد جوائز الضيافة المتميزة في الشرق الأوسط من أبرز الجهات المعنية بالضيافة لتقييم أداء الفنادق والشركات المعنية بالضيافة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحاز فندق «ريكسوس النخلة» جائزة أفضل منتجع «لايف ستايل» في العالم لعام 2016 من جوائز السفر العالمية والتي أقيمت في جزر المالديف مؤخراً.

وقال جينك انفيردي المدير العام للفندق في تصريح بهذه المناسبة: «تعتبر هذه الجوائز نتيجة لجهود فريق عمل الفندق لتطوير خدمات الفندق ومرافقه للأفضل».

وأضاف: «أود أن أعبر عن سعادتي لحصولي على جائزة أفضل مدير فندق وهذا بفضل تفاني فريق عمل وإدارة الفندق وولاء ضيوفنا ونزلائنا الكرام».