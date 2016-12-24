الموافقة على بنوك خاصة في بكين ونانجينغ

وافق جهاز التنظيم المصرفي الصيني على فتح بنكين خاصين في بكين ومقاطعة جيانغسو بشرقي البلاد، من أجل خدمة الاقتصاد الحقيقي بشكل أفضل والمساعدة على تمويل المشروعات الصغيرة.

وقالت مجموعة سونينغ للتجارة، وهي شركة تجزئة صينية كبيرة للأجهزة المنزلية، في بيان لبورصة شنتشن، إنها حصلت على الضوء الأخضر من اللجنة الصينية للإشراف على القطاع المصرفي لإقامة بنكها في نانجينغ حاضرة جيانغسو.

وتمتلك سونينغ نصيباً بنسبة 30% في البنك. وفي الوقت نفسه قال المساهمون في بنك تشونغقوانتسون إن البنك حصل على موافقة من اللجنة.

يذكر أن بنك تشونغقوانتسون لديه رأس مال مسجل يقدر بـ4 مليارات يوان (576 مليون دولار أميركي)، وسوف تؤسسه 11 شركة مدرجة في البورصة خلال ستة أشهر. وتعتبر شركة يونيو المحدودة للتكنولوجيا أكبر مساهم بنصيب 29.8 في المئة.

وسوف يقدم البنكان خدمات مالية، بصفة أساسية للأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم.

ووافقت اللجنة على إقامة خمسة بنوك خاصة على أساس تجريبي في مارس 2014، في محاولة لفتح القطاع المصرفي أمام رأس المال المحلى والأجنبي.

في وقت سابق من العام الحالي، وافق الجهاز المشرف على البنوك على بنك فومين في تشونغتشينغ وبنك شيوانغ في سيتشوان وبنك هواتونغ في فوجيان.