«إس.كيه هاينكس» تستثمر 2.63 مليار دولار لزيادة إنتاج رقائق الذاكرة

تعتزم شركة «إس.كيه هاينكس» الكورية الجنوبية لإنتاج أشباه الموصلات استثمار 15ر3 تريليون وون (2.63 مليار دولار) لبناء مصنع جديد في كوريا الجنوبية وزيادة طاقتها الإنتاجية في قطاع رقائق الذاكرة في الصين.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى بدء تحسن أسعار رقائق الذاكرة المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات وأجهزة الهاتف الجوال في السوق العالمية، مضيفة أن شركة «إس.كيه هاينكس» تسعى لاحتلال المركز الثاني عالمياً في مجال رقائق الذاكرة وذلك باستثمار 2ر2 تريليون وون في إقامة مصنع جديد للرقائق في منطقة تشونج جو«وسط كوريا الجنوبية.

وأشارت «إس.كيه هاينكس» إلى اعتزامها استثمار 950 مليار وون لزيادة طاقتها الإنتاجية لمصنع منطقة وكسي في الصين.ومن المتوقع أن يشهد السوق العالمي لرقائق الذاكرة نمواً كبيراً خلال السنوات المقبلة.

وقال بارك سونج ووك الرئيس التنفيذي لشركة «إس.كيه هاينكس»، إن المصنع الجديد سيكون نواة أساسية للشركة لمواجهة «الثورة الصناعية الرابعة».