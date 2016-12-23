الصين تطلق قمراً صناعياً لمراقبة انبعاثات الكربون العالمية

أطلقت الصين أمس القمر الصناعي «تانسات» لمراقبة انبعاثات الكربون العالمية والمسببة للاحتباس الحراري في خطوة تهدف لخفض هذه الانبعاثات.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» أن عملية الإطلاق تمت عن طريق صاروخ طراز «ونج مارش - 2 دي» وذلك من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية في صحراء خوبي شمال غربي الصين.

وقال يين تسنغشان كبير مصممي القمر الصناعي في أكاديمية الصين للعلوم إن القمر الصناعي «تانسات» البالغ وزنه 620 كيلوجراما أرسل إلى مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع حوالي 700 كيلومتر فوق سطح الأرض وسيراقب تركز ثاني أكسيد الكربون وانتشاره وتدفقه في الجو.