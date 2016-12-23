منتجات عناية شخصية من «طيران الإمارات» لراحة الركاب

عززت طيران الإمارات مستويات الراحة والرفاهية التي توفرها لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال من خلال إطلاق تشكيلة جديدة من منتجات العناية الشخصية ومستلزمات الراحة في الأجواء المصممة خصيصاً لجعل تجربة سفرهم أكثر تميزاً.

ويجسد استثمار طيران الإمارات المتواصل في المنتجات التي تقدمها لركابها التزامها بتوفير أرفع مستويات الراحة والعناية ومواصلة تحسين تجربة السفر التي ينعمون بها، حيث تعاونت الناقلة مع خبراء عالميين لانتقاء وتطوير تشكيلة المنتجات الجديدة، مع إيلاء عناية فائقة بأدق التفاصيل في هذا المجال.

كما أبرمت طيران الإمارات شراكة أيضاً مع العلامة الإيطالية الفاخرة «بولغري» لتوفير أحدث تصاميمها من حقائب أطقم منتجات العناية الشخصية الحصرية على رحلاتها. وتشمل المجموعة الجديدة من حقائب منتجات العناية الشخصية، المتاحة لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال عطر «بولغري» بشذى أريج الزهور.

وتأتي حقائب أطقم منتجات العناية الشخصية المخصصة لمسافري الدرجة الأولى في ثمانية تصاميم، وهي مصنوعة من الجلد الناعم، بلون رمادي داكن للرجال ورمادي فاتح للسيدات. كما تتوافر هذه الحقائب بثمانية تصاميم أخرى (أربعة للرجال وأربعة للسيدات) لمسافري درجة رجال الأعمال. علماً بأنه يتم تقديم هذه الحقائب للمسافرين في الرحلات الليلية ذات المسافات الطويلة.