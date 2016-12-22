تأمين المسافرين يحصّنهم من الطوارئ المالية خلال الإجازات

حذّر خبراء أمس المسافرين لقضاء الإجازات من سكان دولة الإمارات من تعريض أنفسهم لمخاطر جرّاء مواجهة تداعيات مالية خطيرة قد تنجم عن عدم اتخاذهم تدابير كافية لحماية أنفسهم في حالات الطوارئ أثناء السفر.

ودعا فيل أشكوري، رئيس قطاع التأمين العام في مجموعة «نيكزس» المالية، السكان في دولة الإمارات إلى عدم التقليل من أهمية التغطية التأمينية الشاملة عند السفر، واصفاً الوعي المجتمعي في الدولة بشأن التأمين على السفر بأنه «قد يكون من أدنى المستويات في الأسواق العالمية».

وقال أشكوري إن معدل انتشار التأمين على السفر بين السكان في دولة الإمارات «منخفض بصورة استثنائية، مثلما هي حال أية تغطية تأمينية غير إلزامية»، معتبراً هذا الوضع «توجّهاً سائداً بحاجة ماسّة إلى التعامل معه، لا سيما في سوق مثل الإمارات حيث السفر جزءٌ بارزٌ ومهم في أسلوب حياة السكان».

وتشير تقديرات من مجموعة «نيكزس»، كُبرى شركات الاستشارات المالية المستقلة في المنطقة، إلى أن أقل من 1% من العملاء في دولة الإمارات يتمتعون بخطة تغطية تأمينية شاملة على السفر. لكن المجموعة تقول إن هذا الرقم يستثني المسافرين الذين يختارون الحصول على حد أدنى من التغطية التأمينية من طرف ثالث، كأحد البنوك، أو من خلال طلب الحصول على تأشيرة السفر.