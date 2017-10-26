بيئة إماراتية صديقة لمؤسسات الاقتصاد الإسلامي

إضافة إلى كونها موطنا لبعض من أفخم الفنادق في العالم وأكبر مراكز التسوق، فإن دبي حظيت عن جدارة بسمعة كونها على استعداد للذهاب إلى ما لانهاية مع أحدث التقنيات الناشئة.