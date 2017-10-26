بيئة إماراتية صديقة لمؤسسات الاقتصاد الإسلامي

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نجحت دولة الإمارات خلال العقد الجاري في خلق «بيئة صديقة لمؤسسات الاقتصاد الإسلامي» جعلتها تحتل موقعاً ريادياً إقليمياً ودولياً في مجالات الاستثمار والتمويل والصيرفة المتوافقة مع الشريعة في ظل زيادة تحسن مناخ الاستثمار الإسلامي ونموه المتسارع عاماً بعد عام، مما عزز منظومة الخدمات المالية الإسلامية وجعلها أكثر قبولاً وانتشاراً.

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