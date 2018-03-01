مطارات دبي ترحب بناقلة سعودية جديدة

رحبت مطارات دبي اليوم بالرحلة الافتتاحية لخطوط طيران السعودية الخليجية إلى المبنى 1 في مطار دبي الدولي.

وسوف تقوم الناقلة الجديدة بتسيير رحلات بين العاصمة السعودية الرياض ودبي.

وشمل حفل الترحيب قيام سيارات المطافئ في مطار دبي برش المياه على الطائرة ترحيبا بها لحظة هبوطها على مدرج المطار وقطع قالب من الحلوى احتفاء بهذه المناسبة.

يذكران مدينة الرياض تأتي ضمن قائمة أكبر 10 مدن تتعامل مع مطار دبي من حيث عدد الرحلات والمسافرين مع توقع ارتفاع أعداد المسافرين بين المدينتين إلى أكثر من 1,85 مليون مسافر في العام 2020.