«إثراء دبي» تطوّر أصولاً مستدامة حول العالم انطلاقاً من الإمارات

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قال عصام كلداري، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة «إثراء دبي» في أول حوار صحافي له بعد إعلان الشركة أخيراً عن مشاريع ضخمة، إن القيمة المتوقعة لمحفظة الأصول الاستثمارية التي تعمل إثراء دبي على تطويرها داخل وخارج الدولة تبلغ عشرات مليارات الدراهم في السنوات العشر المقبلة.

وأوضح لـ«البيان الاقتصادي» أن المدينة بحاجة إلى مشاريع متعددة الاستخدامات وهو أمر تترجمه إثراء دبي عبر تطوير مشاريع شاملة لكل القطاعات السكنية والتجارية والتجزئة والضيافة والتعليم والترفيه.

وأشار كلداري (وهو مهندس يتمتع بأكثر من 30 عاماً من الخبرة في صناعات البناء والتشييد والتطوير العقاري في القطاعين الحكومي والخاص) إلى أن «إثراء دبي» تأسست في نوفمبر 2015 وهي مملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي.

مؤكداً أن الشركة تستهدف تطوير وإدارة مجموعة من المشاريع العقارية في دبي وحول العالم لخلق قيمة من محفظتها العقارية تهدف لأن تكون المطور المفضل لسكان الإمارة وزائريها.

وأكد كلداري أن الشركة أنجزت وتواصل إنجاز مجموعة من المشاريع وستباشر عمليات تسليم المشاريع قيد الإنشاء حالياً على مراحل اعتباراً من نهاية العام الجاري 2017. مشدداً على أن «إثراء دبي» ليست مجرد مؤسسة للتطوير العقاري، بل لاعب أساسي في الفريق الذي يصمم الوجهات الحضرية المتكاملة في المدينة ولسكانها وزوارها. .. وإلى التفاصيل:

ما الذي يمكن أن تضيفه «إثراء دبي» إلى السوق العقاري المحلي؟

تعتبر دبي أكبر سوق عقاري في منطقة الشرق الأوسط، والعائد على الاستثمار يصنف الأعلى إقليمياً، وجاءت إثراء دبي لتضيف قيمة حقيقية على القطاع العقاري وتساهم بشكل فاعل في بناء مستقبل الإمارة.

برأيك ما الذي تحتاجه المدينة على صعيد نوعية المشاريع؟

نحن اليوم بحاجة لبناء مجتمعات تلبي احتياجات المقيمين والمستثمرين فيها من كافة الفئات. لذلك قمنا في إثراء دبي بالتركيز على توفير المشاريع السكنية والتجارية المرتبطة بالخدمات التعليمية والصحية والترفيهية. نحن لا نطور البنيان فحسب، بل نسعى لتأسيس مجتمعات تنمو وتزدهر لإثراء حياة الناس. إثراء دبي وضعت خططاً مدروسة لتطوير المشاريع التي تساهم في بناء ودعم البنى التحتية، والقطاعات الاقتصادية والتجارية والمجتمعية.

لكل مشروع تطوره إثراء دبي أهداف ترمي لبناء أساسات متينة ترتقي باسم دبي على قائمة المدن الشاملة في المنطقة والعالم. إثراء دبي جعلت أحلام أفراد المجتمع بين أيديهم، سواء بصنع منزل أو توسيع نشاط تجاري أو تقديم تعليم على مستوى عالمي لأطفالهم، كلها خيارات متوفرة في متناول الجميع، كما تسعى إثراء دبي لأن يكون لها دور في بناء مدينة تقف شامخة على الساحة العالمية، وأن تحول إرث الماضي إلى معالم تميز المستقبل.

طموحات

تحدثت عن القيمة التي تستهدف الشركة إضافتها إلى وجه المدينة المعاصر ومستقبلها العمراني، ماذا عن التراث؟

نؤمن بأن التراث كنز ثمين، لكن لا شيء أثمن من التطور. بقليل من ماضينا، ولمسة من مستقبلنا، نعمل بجد لتقوية نسيج مجتمعنا وتعزيز مستقبل إمارتنا دبي. وتراثنا هو جوهر فخرنا، ومن هنا حرصنا على تطوير منطقة ديرة النابضة بإرث دبي التجاري. فالمشروع يهدف لإحياء تقاليد التجارة في الإمارة، لتستمر ديرة حاضنة للتراث بشكل جديد يخدم التجار والمقيمين والزائرين كل على حد سواء.

هل لدى الشركة طموحات في التواجد خارج الدولة؟

منذ تأسيسها أواخر 2015 من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، بوشر بوضع أسس واضحة وخطط مستقبلية رصينة للشركة وتتمحور حول تطوير وإدارة مجموعة من المشاريع العقارية في دبي وحول العالم لخلق قيمة من محفظتها العقارية وتحرص كل الحرص في مشاريعها المحلية على أن تكون المطور المفضل لسكان المدينة وزائريها.

كم تبلغ قيمة محفظة التطوير التي تمتلكها الشركة (قيمة الأصول من أراضي ومشاريع)؟

في السنوات العشر القادمة، من المتوقع أن تقوم إثراء دبي بتطوير وإدارة محفظة متوقع أن تصل قيمتها الإجمالية إلى مليارات الدولارات تستثمر أصولها في القطاعات السكنية والتجارية والتجزئة والضيافة والتعليم والترفيه.

كم عدد الوحدات الفندقية التي تطورها الشركة؟

تعمل إثراء دبي ضمن مشاريعها على بناء ٩ فنادق إضافة إلى شقق فندقية راقية يزيد عددها عن١٩٤٠ شقة فندقية. وقد وقعّت إثراء دبي حتى الآن عدداً من الاتفاقيات في هذا المجال لإدارة هذه الفنادق.

وتشمل العلامات الفندقية: ون أند أونلي، ومجموعة ويندام الفندقية، ومنها ويندام ، وسوبر 8 ودايز إن، ومجموعة أكور وفنادقها أداجيو وميركيور، وآيبيس ستايل، وفي صدد إتمام المزيد من الاتفاقيات مع أسماء لامعة في قطاع الضيافة.

قيمنا الأساسية تُرشدنا إلى طريق النجاح وتساعدنا على الوفاء بوعودنا وتحقيق طموحاتنا. ونستمد طاقتنا وقوتنا من الناس ومن مجتمعنا، ونعتز بذاك التغيير الذي تتطلع قيادتنا الرشيدة لرؤيته وترجمته. لذلك نحن كشركة لسنا مجرد لاعب في صناعة التطوير العقاري بل مرآة تترجم توجيهات المؤسسة وشركاء مع الناس في صياغة أسلوب معيشة ثرية بالوجهات الفاخرة. أما أهدافنا فهي محرك يغذي أفكارنا، والخوف لا يعرف طريقنا، والعزيمة تتوج أعمالنا.

نواجه الصعوبات بحكمة وشجاعة، والتزامنا بالمضي قدماً هو سبيلنا لتخطي حدود المتوقع، وبنظرة ثاقبة وخبرة واسعة، نخطط لأجيال قادمة. روحنا تنبض بها أعمالنا، فنتطلع إلى آفاق بعيدة لا حدود لها، يراها غيرنا صعبة المنال، وقد لا يراها. جرأتنا تتوج خطواتنا فنتولى زمام أعمالنا بكل ثقة وشموخ، بينما يتنحى الكثيرون خوفاً من المجازفة.

تفرد وتنوع

ما طبيعة المشاريع التي تعتزم الشركة تطويرها وإدارتها في دبي؟

تعمل إثراء دبي على تطوير عدة مشاريع من أهمها:

مشروع ون زعبيل، وهو مزيج من الوحدات السكنية والشركات والمتاجر والمطاعم والمقاهي المنسجمة مع بعضها، يَعد هذا المشروع سكان دبي بحياة راقية ورائعة بموقع استراتيجي متمركز بين مناطق دبي القديمة والجديدة ويمتد منه جسران معلَّقان يربطانه مع حديقة زعبيل وقاعة المعارض في المركز التجاري العالمي.

ابتدأت الدراسات للمشروع في الربع الأخير من العام ٢٠١٥، وانطلقت عمليات تشييده في 2016 ويضم برجين، الأول بارتفاع 67 طابقاً، والثاني مكون من 57 طابقاً حيث يحوي كل برج على 7 أقبية (سراديب) و3 أروقة تتضمن المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم إضافة إلى «ذا لينكس» الذي من شأنه أن يربط البرجين معاً على ارتفاع يزيد عن 100 متر، ويتوقع الانتهاء من تنفيذه في نهاية عام ٢٠٢٠.

وهو مزيج سلس يحمل بين طياته الكثير ليلبي احتياجات الأفراد والأعمال، وكذلك الزائرين الباحثين عن تجربة سكن عصرية، بمساحة بناء إجمالية قدرها 480،000 متر مربع بما في ذلك مواقف السيارات، يحتضن المشروع شققاً سكنية رفيعة المستوى، وفندقاً فخماً ومكاتب ترتقي بأفضل وأحدث المعايير، ومجموعة متاجر ومطاعم فاخرة في «ذا غاليري» ويعتبر أيقونة معمارية متميزة وتجربة فريدة لقطاع البيع بالتجزئة حيث يوفر مساحات راقية من المتاجر والتجارب، إضافة إلى بناءٍ بانورامي يربط بين برجيْ ون زعبيل، يعرف ب «ذا لينكس» ويعتبر أكبر المباني المعلقة في العالم بارتفاع 100 متر عن سطح الأرض، وسيكون وجهة سياحية جاذبة لمحبي المطاعم والمقاهي الفاخرة.

أما مجمع فيلا ريا فيقع في قلب منطقة البرشاء، وتم إنجاز المشروع في ١ يناير ٢٠١٥ وتأجيره بالكامل، ويتضمن ١٢ فيلا سكنية. أما قرية مشرف، فهي عبارة عن واحة خضراء تقع على امتداد حديقة مشرف. وتوفر 122 فيلا بطراز إسباني ونادياً ترفيهياً يضم مسابح كبيرة ومنطقة لعب مخصصة للأطفال حيث تبلغ المساحة الكلية ٧٩٤٤١ متراً مربعاً.

أما مشروع ذا ايتي ايت، فهو برج سكني في واحة دبي للسيليكون وهو قيد التطوير وسيجري طرحه للإيجار ويضم ٨٨ وحدة سكنية ومن المتوقع الانتهاء من المشروع وتسليمه في نهاية 2018. أما مجمع ورسان فيضم ١٤٦٢ وحدة سكنية ومدرسة دولية ومطاعم ومقاهي، ونادياً ترفيهياً. ويتم العمل حالياً في مرحلة تصميم المشروع وسيتم إنجازه على مراحل بدأ من 2018.

«إثراء ديرة» يعيد لتقاليد التجارة هيبتها

تعد منطقة ديرة حجر الأساس الذي ينبض بإرث دبي التجاري. وتشكل مكاناً غنياً بالتبادل التجاري والماضي العريق ويفوح بعبق التاريخ. جاء مشروع إثراء ديرة لإحياء تقاليد التجارة في إمارة دبي، برؤية تهدف إلى تقوية أواصر النسيج الثقافي والتجاري في هذه المنطقة.

بحلة جديدة، تعيد لمنطقة ديرة إطلالتها لتواكب تطور الإمارة وازدهارها على كافة الصعد. إثراء ديرة، مشروع سيفتح أبواباً جديدة ليثري اقتصاد دبي، بداية من الشقق السكنية في الواجهة البحرية المطلة على خور دبي امتداداً لسوق الذهب، سيخلق المشروع منطقة جغرافية تنبض بالحياة وتعج بالناس من شأنها أن تضيف الكثير إلى النسيج الاجتماعي الذي يمزج بين عراقة الماضي وزهو الحاضر.

وقد بدأت الدراسات في المرحلة الأولى من المشروع في 2015 وتم الانتهاء من تسليم أول بناية وهي عبارة عن مواقف سيارات تتكون من ثمانية طوابق بقدرة استيعابية تبلغ 620 موقفاً، أما ماركت الواجهة البحرية الذي تم افتتاحه في يونيو الماضي، فيوفر تجربة تسوق فريدة ويجمع بين التراث المحلي والمنتج العالمي من المطاعم والمقاهي المطلة على البحر والفعاليات المتنوعة التي ستجعل من المنطقة وجهة رائعة لتناول الطعام والترفيه في إمارة دبي.

حالياً جارٍ العمل على أكثر من 21 قطعة أرض تحتوي على وحدات متنوعة منها السكنية (شقق فندقية، فنادق، شقق) والمكاتب والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي، كما يشمل المشروع ممشى مطلاً على خور دبي ليوفر أجواء الراحة والاسترخاء للقاطنين والزائرين للمنطقة.

تبلغ المساحة الكلية ٥٥٦،٣٢٢ متراً مربعاً، حيث سيتم توفير 2155 وحدة سكنية و8 فنادق تتضمن حوالي 1450 غرفة و750 وحدة تجارية، ومطاعم، والمساحة الكلية المخصصة للمكاتب تبلغ ٦٦،٧١٠ أمتار مربعة، وبالنسبة للوحدات السكنية والمطاعم والمحلات التجارية، سيتم تسليمها على عدة مراحل ابتداء من العام الجاري 2018.