زيادة إنتاج الألومنيوم تفتح الباب لصناعات جديدة

أكد المهندس جمال سالم الظاهري، رئيس مجلس إدارة «دوكاب»، الرئيس التنفيذي لشركة «صناعات»، أن صناعات الألومنيوم التحويلية في الإمارات عامة وأبوظبي خاصة مقبلة على ازدهار كبير في ظل زيادة الإنتاج غير المسبوقة التي حققتها «الإمارات العالمية للألومنيوم» العام الماضي، مشدداً على أن هذه الزيادة تدفع الشركة العامة القابضة «صناعات» والتي تشكل أكبر تجمع صناعي في الإمارات، لتأسيس مصانع جديدة في منطقة خليفة الصناعية «كيزاد»، إضافة إلى زيادة كميات الألومنيوم المنصهر الذي تحصل عليه شركات صناعات (وتشمل دوكاب للألومنيوم، والطويلة لسحب الألمنيوم «تالكس») من مصهر «الإمارات العالمية للألومنيوم» في منطقة الطويلة والبالغة حاليا وفقا للعقود المبرمة بنحو 100 ألف طن.

ورفعت «الإمارات العالمية للألومنيوم» إنتاجها من 2.5 مليون طن في 2015 إلى 2.6 مليون طن في 2016، وتخطط الشركة لزيادة الإنتاج بنحو 10% إلى 3 ملايين طن خلال السنوات الثلاث المقبلة، خاصة مع التشغيل الكامل لمصفاة الطويلة ومنجم البوكسيت في غينيا.

ووفقاً لإحصاءات مراكز أبحاث عالمية متخصصة، فإن الزيادة غير المسبوقة في إنتاج «الإمارات العالمية للألومنيوم» العام الماضي وضعها في المرتبة الثالثة عالميا لإنتاج الألومنيوم، حيث تأتي بعد شركة «روسال» الروسية (3.6 ملايين طن) وشركة «ريو تينتو» الأسترالية ( 3.3 ملايين طن )، مشيراً إلى أن زيادة إنتاج الشركة، بعد أن فتحت أسواقاً جديدة ليصل عدد الأسواق التي تبيع فيها منتجاتها إلى أكثر من 60 سوقاً عالمياً.

إنتاج

وأكد الظاهري في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أن خطة «الإمارات العالمية للألومنيوم» لزيادة إنتاجها خلال السنوات المقبلة يدفع «صناعات» إلى تأسيس مصانع جديدة متخصصة في الصناعات التحويلية بعد النجاح لمصنعيها الجديدين «دوكاب» و«تالكس»، وقال: «لدينا مشاريع جديدة تحت الدراسة وسنعلنها في وقتها، ونسعى لأن تشكل مصانعنا الجديدة منتجات ذات قيمة مضافة».

وأشار إلى أن «صناعات» أبرمت اتفاقيات طويلة الأمد تقضي بأن تقوم «الإمارات العالمية للألومنيوم» بتوريد 100 ألف طن من الألومنيوم المصهور لشركتي «دوكاب» و«تالكس» بمعدل 50 ألف طن لكل شركة.

وقال: «لدينا خطة للتوسع في المصنعين وتأسيس مصانع جديدة خاصة، ولدينا اتفاقيات تصدير لأكثر من 30 سوقاً عالمياً، وخلال السنوات الثلاث المقبلة سيعمل المصنعان بكامل طاقتهما الإنتاجية»، مشدداً على أن تواجد مصانع «صناعات» بجوار مصهر الطويلة يعطي لصناعات الفرصة لتصنيع منتجات ألومنيوم جديدة بما يزيد من قوة وتنافسية المنتجات سواء في الجودة أو السعر.

ونوه بأنه يتم حالياً نقل الألومنيوم المنصهر من مصنع الطويلة عبر شحنات تتكون كل شحنة من 14 طناً، مشيراً إلى أن لدى المصنع خط إنتاج واحداً، وتصل القدرة الإنتاجية للمصنع إلى 50 ألف طن منها 43 ألف طن من قضبان الألومنيوم والباقي لموصلات الألومنيوم، مشيراً إلى بيع جميع الكميات المتوقع إنتاجها العام الجاري من مصنع دوكاب بنسبة 100%، حيث من المتوقع بيع 35 ألف طن العام الجاري.

صادرات

وحسب بيانات «مركز أبوظبي للإحصاء»، فإن صادرات أبوظبي من الألومنيوم ومصنوعاته حققت زيادة غير مسبوقة العام الماضي، إذ قاربت 5 مليارات درهم، حيث ارتفعت إلى 4.89 مليارات درهم مقابل 2.4 مليار درهم لعام 2016 بارتفاع 2.45 مليار درهم ونسبة 102%.

واحتلت صادرات الألومنيوم ومصنوعاته الترتيب الثاني في صادرات أبو ظبي بنسبة 21.5% من إجمالي الصادرات التي بلغت 22.6 مليار درهم، متقدمة على النحاس ومصنوعاته التي انخفضت قيمة صادراته من 2.6 مليار درهم إلى 2.3 مليار درهم للعام الماضي بنسبة 6.2%، وكذلك صادرات اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة التي انخفضت من 3.4 مليارات درهم عام 2016 إلى 379 مليون درهم العام الماضي بانخفاض 88.7%.

وقال الظاهري: «صادرات أبوظبي من الألومنيوم ستتزايد خاصة مع الأسواق الجديدة التي فتحناها أمام شركتي دوكاب للألومنيوم وتالكس خاصة في أوروبا وأستراليا وأميركا الشمالية والهند».