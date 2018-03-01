3.6 مليارات لتحديث شبكات «اتصالات» في 2018

كشف المهندس صالح العبدولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات»، عن تخصيص 3.6 مليارات درهم خلال 2018 لمواصلة الاستثمار في تحديث شبكات الهاتف المتحرك وشبكة الألياف الضوئية وتطوير البنية التحتية ودعمها من خلال الاستثمار في التقنيات المستقبلية.

وقال العبدولي في حوار على هامش المؤتمر العالمي لأنظمة الاتصالات المتنقلة المنعقد في برشلونة حالياً، إن «اتصالات» تستمر في بناء أفضل الشبكات على مستوى العالم في الأسواق التي تعمل بها، مؤكداً حرص المجموعة على المحافظة على محفظة أعمال مرنة تعظّم التعاون بين شركاتها.

وأكد العبدولي أن «اتصالات» تعتبر شريكاً فعالاً في المجتمع ومساهماً رئيسياً في صنع المستقبل، وقال إن استراتيجيتنا تتمثل في قيادة المستقبل الرقمي بهدف تمكين المجتمعات، وأشار إلى أن «اتصالات» تعمل على توفير باقات مصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتقديم أفضل قيمة ممكنة وبكلفة تنافسية، وأضاف أن «اتصالات» حققت إنجازاً جديداً في إطار تجارب تطوير شبكة الجيل الخامس التي تم نشرها بشكل تجريبي في بعض المناطق بالدولة. . وفيما يلي الحوار:

محاور

ما أهم المحاور التي يتم مناقشتها في المؤتمر؟

تأتي مشاركة «اتصالات» في المؤتمر بهدف الاطلاع على آخر مستجدات وتطورات الساحة التقنية، حيث يتناول المؤتمر سبل تطوير شبكة الجيل الخامس وتحليلات البيانات وتقنيات التعلم الآلي ورقمنة الأعمال وأثر ذلك على نماذج أعمال المشغلين. كما يناقش المؤتمر تحديات المستهلكين وخيارات المواءمة الاستراتيجية، خاصة في الأسواق الناشئة. وهناك أيضاً نقاش هادف حول سبل تعزيز عائدات الاستثمار على شبكة الجيل الخامس وما سينتج عنه من توسع متوقع في التقنيات الناشئة في ظل الزيادة الهائلة في حجم تدفق البيانات، الأمر الذي سيمثل نقلة نوعية في آلية تمكين التقنيات الجديدة.

استثمارات

ما حجم الاستثمارات المتوقعة خلال 2018؟

رصدت «اتصالات» للعام الجاري 3.6 مليارات درهم لمواصلة الاستثمار في تحديث شبكات الهاتف المتحرك وشبكة الألياف الضوئية وتطوير البنية التحتية ودعمها من خلال الاستثمار في التقنيات المستقبلية مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والأنظمة الروبوتية. وتعد شبكتنا اليوم إحدى أسرع وأحدث الشبكات على مستوى المنطقة نتيجة لتلك الاستثمارات المتواصلة التي ضختها «اتصالات» على مدى السنوات الماضية، وهو ما أتاح لنا تحقيق نتائج مبهرة في مستويات التغطية، حيث تجاوزت تغطية شبكة الجيل الثالث 99.6% والجيل الرابع 98.3% في المناطق المأهولة بالسكان في الدولة. وبلغت نسبة انتشار شبكة الألياف الضوئية الواصلة إلى المنازل إلى 94.3%. وقد ساهم ذلك في تصدر الإمارات قائمة أفضل دول العالم من حيث تغطية شبكة الألياف الضوئية وفقاً للتقرير الصادر عن المجلس العالمي للألياف الضوئية الواصلة إلى المنازل.

إنجاز

كما حققت «اتصالات» إنجازاً جديداً في إطار تجارب تطوير شبكة الجيل الخامس في الدولة، التي تم نشرها بشكل تجريبي في بعض المناطق بالدولة. وتمكنت «اتصالات» في ديسمبر الماضي من خلال هذه الشبكة من استخدام طائرة بدون طيار ذات تقنيات متطوّرة تعتمد على شبكة الجيل الخامس ومجهّزة بتقنية الواقع الافتراضي مع قدرة تصوير بزاوية 360 درجة وكاميرا عالية الوضوح (4K) لتعزير التجربة في البيئات الحية، وقد بلغت سرعة التحميل 5 غيغابت في الثانية، وسرعة الإرسال 2 غيغابت في الثانية مع تسجيل وقت استجابة منخفض جداً، علاوةً على تحقيق ربط أعداد ضخمة من الأجهزة المتصلة عبر إنترنت الأشياء.

كما تم أيضاً تجربة الخدمة الثلاثية الجديدة المدعّمة بتقنية الجيل الخامس التي تشمل (البيانات، الصوت، التلفاز) باستخدام أجهزة لاسلكية متميزة تدعم تكنولوجيا الجيل الخامس، وتعد تقنية الجيل الخامس عاملاً رئيساً في تمكين الثورة الصناعية الرابعة، فضلاً عن قدراتها الهائلة في خلق فرص لنماذج أعمال جديدة ومبتكرة لشركاء اتصالات في دولة الإمارات بما في ذلك أنظمة التنقّل الذكي وسيارات التحكم الذاتي ومجالات الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من المجالات المختلفة.

نتائج

كيف حافظت المجموعة على نتائج مالية جيدة في ظل التباينات الاقتصادية العالمية؟

إن الأداء القوي الذي حققته المجموعة خلال 2017 تأكيد على ثبات «اتصالات» في الوفاء بوعودها بالرغم من التحديات الاقتصادية المتنامية التي تشهدها الساحة العالمية، فضلاً عن التغيرات المتصاعدة في قطاع الاتصالات، فكان ما حققناه من نتائج مدعومة بالتزامنا المستمر بمواصلة الاستثمار في خدمات الجيل القادم والحلول المبتكرة بما يسهم في إثراء المجتمعات التي نخدمها وتعزيز تجربة العملاء الشاملة.

ولقد قامت المجموعة العام الماضي بإطلاق استراتيجية جديدة برؤية طموحة تركز على «قيادة المستقبل الرقمي» لتمكين المجتمعات، الأمر الذي مكننا من رفع حدود قدراتنا في الاستجابة السريعة للتطورات الرقمية العالمية، وتقديم الخدمات والحلول المتطورة لعملائنا بشكل استباقي، كما نعتزم مواصلة بناء أفضل الشبكات الرائدة على مستوى العالم في الأسواق التي نعمل بها، بما يحقق أقصى قيمة لمشتركينا ومساهمينا في نفس الوقت. كما أن مجموعة اتصالات تتقدم بثقة نحو المستقبل وستواصل جهودها في الحفاظ على محفظة أعمال مرنة تعظّم التعاون بين شركاتها، وتركز من خلالها على تعزيز تجربة العملاء، وتعظيم القيمة المضافة لمساهميها.

علامات

ما مركز اتصالات اليوم بين العلامات التجارية الأخرى في المنطقة؟

لقد لُقّبت اتصالات أخيراً بالعلامة التجارية الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة بلغت 7.7 مليارات دولار، الأمر الذي يدعونا للفخر والاعتزاز بعد تمّكننا من الانتقال من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الأولى خلال سنة واحدة فقط، لنتجاوز بذلك بعض العلامات التجارية الشهيرة على المستوى الإقليمي. ويعزى هذا التفوق الذي حققناه إلى جهودنا المتواصلة في تمكين التحول الرقمي، علاوةً على عوامل رئيسية أخرى، كإطلاق تطبيقات رقمية جديدة، والتوسع في متاجر اتصالات، ومبادرات نشر العلامة التجارية على مستوى العالم.

تطوير المدن الذكية عبر حلول شاملة

أكد المهندس صالح العبدولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات» أن جهود المجموعة تركزت خلال السنوات الماضية على تطوير المدن الذكية عن طريق تقديم حلول ذكية شاملة ومبتكرة، فضلاً عن الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة التي تم إنجازها في السنوات الماضية التي تساهم في دعم الأهداف الوطنية لتحقيق رؤية التحول الرقمي في الدولة.

ومن خلال وحدتنا الرقمية «اتصالات ديجيتال»، نعمل على توفير منصة مثالية للشركات الناشئة للتواصل مع خبرائنا، والوصول إلى شبكتنا القوية والاستفادة من التقنيات الرقمية التي نملكها في خلق منتجات ومصادر دخل جديدة.

ومن بين المبادرات التي اتخذتها «اتصالات ديجيتال» لتحقيق هذا الهدف شراكتها مع برنامج «مسرعات دبي المستقبل»، الذي يعد من أكبر مسرعات الدعم الحكومي في العالم، ويجمع بين أفضل الشركات الناشئة مع هيئات حكومة دبي، ما يسمح لها ببناء واختبار ونشر حلول عالمية المستوى لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.

كما أنشأت «اتصالات» أخيراً مركزاً للابتكار يعرض من خلاله أحدث مجالات الابتكار الرقمي، التي تهدف إلى منح عملاء وشركاء «اتصالات» أسلوب حياة مختلف بتجارب رقمية متطورة، وذلك باستخدام أحدث التقنيات العالمية، كما سيمكن لهذه الشركات الفرصة لتجربة حلول اتصالات التي يمكن تطبيقها للحصول على رؤية شاملة للتقنيات التي تحقق نتائج أعمال ملموسة.

تطلعات

وأضاف أن «اتصالات» تعد اليوم واحدة من أبرز المشغلين في توفير حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة، وعلى الرغم من ذلك، لم نتوقف عند هذه المكانة، بل نتطلع دائماً إلى آفاق أبعد من ذلك.

وتبلور هذا الطموح في رؤية استراتيجية هدفنا من خلالها أن تكون «اتصالات» شريكاً فعالاً في المجتمع ومساهماً رئيسياً في صنع المستقبل عبر تقديم حلول وخدمات من شأنها إحداث فارق في حياة الأفراد وبيئات الأعمال في ظل الهيمنة الرقمية التي يشهدها العالم.

وستبقى «اتصالات» ماضية في تبنّي نماذج تشغيلية رائدة في مجال التحول الرقمي، وفي نفس الوقت، الاستفادة من قدرات التطور الرقمي لتحسين الحلول والخدمات، وتسريع طرحها في الأسواق، وإثراء تجربة العملاء.

كما ستواصل جهودها لمواءمة أعمالها مع المبادرات والمشاريع الرقمية التي تتبنّاها، علاوةً على اكتساب وتوظيف الإمكانات الرقمية عبر عملياتها.

كما سترتكز استراتيجيتها طويلة الأمد على مواكبة أي تغيرات محتملة في السوق، حيث تمتلك «اتصالات» الإمكانات القوية ومستويات المرونة المطلوبة التي تمكنها من الاستجابة بثقة ومسؤولية للتغلب على أي تحديات، فضلاً عن تكوين شراكات استراتيجية تحقق قيمة مضافة للعملاء والمساهمين على حد سواء.

معايير جودة معززة بآيزو «TL9000»

حصلت «اتصالات» على شهادة «TL9000» في مجال معايير الجودة العالمية بقطاع الاتصالات، نظراً لاتباعها أعلى معايير الجودة في تطبيق أفضل الممارسات العملية لتوفير تجربة استثنائية للعملاء، فضلاً عن تطبيق أحدث التقنيات الشبكية المبتكرة.

وقال المهندس سعيد الزرعوني، نائب الرئيس الأول لتطوير الشبكات في «اتصالات»: «إن حصول اتصالات على هذه الشهادة العالمية تأكيد على فاعلية استراتيجية اتصالات الهادفة إلى تعزيز خدماتها المقدمة والارتقاء بتجربة العملاء، كما ستكون هذا الشهادة حافزاً ملهماً للمضي قدماً في مسيرة اتصالات الحافلة بالإنجازات من خلال الحفاظ على مستويات مماثلة من معايير الجودة العالمية في تمكين التقنيات الناشئة، إلى جانب الالتزام باللوائح والقوانين التنظيمية في هذا الصدد».

نموذج أعمال متنوع وفعّال

حافظت «اتصالات» على نموذج أعمال متنوع وفعّال يقدّم قيمة إضافية للعملاء لمواكبة تطلعاتهم من خلال إطلاق مجموعة متنوعة من العروض والخدمات المبتكرة في الإمارات.

وشهدت تجربة العملاء نقلة نوعية تمثلت في توفير منصات رقمية تفاعلية بغرض توفير بيئة حقيقية لعملائنا لتجربة الابتكارات والخدمات الجديدة وتعزيز التجربة الشاملة، ونعمل على بذل جهود استثنائية من أجل توفير قنوات جديدة تلبي احتياجات العملاء.

وقد قمنا بتوسيع شبكة مراكزنا الذكية في الدولة ليصل عددها إلى أكثر من 130 مركز خدمة ذكياً، ما يعتبر إنجازاً جديداً يدعم مساعينا المستمرة في توفير تجربة رقمية معززة بمستويات عالية من الكفاءة والمرونة.

وبالنسبة لمحفظة خدماتنا وحلولنا المخصصة للشركات، فإن «اتصالات» توفر مجموعة متنوعة من الخدمات المتكاملة لمختلف القطاعات، بدءاً من تجهيزات الاتصال المكتبية ووصولاً إلى حلول الربط الشبكي والخدمات المدارة للأعمال.

كما توفر للشركات الصغيرة والمتوسطة باقات مصممة خصيصاً لتقديم أفضل قيمة ممكنة بكلفة تنافسية.