«زد إير» لابتوب بتصميم عصري ووزن خفيف

أطلقت شركة أي لايف ديجيتال تكنولوجي خمسة أجهزة لابتوب جديدة مصممة خصيصاً للعملاء ذوي الميزانيات الاقتصادية. ويتميز جهاز لابتوب «زد إير» من «أي لايف ديجيتال تكنولوجي» بشاشة قياس 15.6 بوصة ومعالج سيلرون مع ذاكرة عشوائية سعة 6 جيجابايت، ويمتاز الجهاز الدفتري بتصميم عصري رشيق ووزن خفيف ومزود ببرنامج تشغيل ويندوز 10 ليوفر أداءً فائقاً من حيث السرعة والأمن.

ويقول إيريك باغوات نائب رئيس الشركة: «كان التعرف على المنتج المناسب ووضعه في المكان المناسب العامل الرئيسي في نجاح «اي لايف».

لقد عرفنا طبيعة النقص في أسواق المنطقة ونجحنا في تعويض المنتجات الناقصة وملء الشواغر من خلال هذا الجهاز المتوفر حصرياً لدى محلات «فيرجين ميغاستور» و«كارفور» و«اللولو هايبر ماركت».