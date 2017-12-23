«ميت 10 بورش ديزاين» فخامة مع أداء ذكي

على متن رحلةٍ استمرت ساعة كاملة في طائرة خاصة وفاخرة، كشفت «هواوي» النقاب عن هاتف «بورش ديزاين هواوي مايت 10» أحد أبرز هواتفها الذكية المميزة وفائقة الأداء. وتم خلال الرحلة التي ضمت مجموعة من كبار الشخصيات في الإمارات استعراض ميزات الهاتف الاستثنائية، والذي يعتبر أحد أغلى الهواتف في السوق، كما سلطت الفعالية الضوء على أداء الهاتف الذكي وتصميمه الفاخر.

ويعد «بورش ديزاين هواوي مايت 10»، بذاكرة عشوائية تبلغ 6 غيغابايت وذاكرة تشغيلية بحجم 256 غيغابايت، مثالاً متكاملاً عن التميز بالتصميم والفخامة والابتكار، لما يحمل من صفات تحاكي نمط الحياة الفاخر والعصري في الإمارات، إضافة إلى الخدمات المخصصة لرجال الأعمال بما يتناسب مع تطلعات مستخدميه الاستثنائيين.