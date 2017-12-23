إل جي إلكترونيكس تطلق «THINQ» لمبادراتها في الذكاء الاصطناعي

أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي مكّوناً رئيسياً في خارطة الابتكار لدى الشركات الكبيرة نظراً لقدرة هذه المظلة التقنية على تقليد الذكاء البشري، ورفع كفاءة الأداء وتعزيز التنافسية في القطاع. وأخيراً، أطلقت شركة إل جي إلكترونيكس العلامة التجارية «THINQ» لتكون بمثابة تعريف لجميع أجهزتها المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية والخدمات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للعام 2018.

وستكون منتجات وخدمات إلى جي «THINQ» قادرة على توظيف التعلم العميق والاتصال، وذلك باستخدام مجموعة متنوعة من منصات الذكاء الاصطناعي بما في ذلك تقنية «DeepThinQ» الخاصة بشركة إل جي.

وقدمت إل جي أول جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2017، في لاس فيجاس وذلك عندما أعلنت عن إطلاق تقنية «DeepThinQ»، تلتها مبادرة لإضافة ميزة اتصال واي فاي إلى جميع أجهزتها الفاخرة التي أطلقت هذا العام. وفي يونيو الماضي، افتتحت إل جي مختبر الذكاء الاصطناعي في سيول تحت إشراف مدير التكنولوجيا التنفيذي في الشركة، بهدف ربط جميع بحوث الذكاء الاصطناعي المتنوعة لديها بتقنيات تعترف وتستدل وتتعلم من الصوت والصور وأجهزة الاستشعار.

وقد ساهم مختبر إل جي للذكاء الاصطناعي بتطوير أول مكيف للهواء يتعلم من محيطه في العالم، فضلاً عن تقديم ثلاجات وغسالات ومكانس كهربائية ذكية وآلية.

ويقول هان تشانغ هي، رئيس مركز التسويق العالمي لشركة إل جي: «نهدف من خلال إطلاق العلامة التجارية «THINQ» إلى تسليط الضوء على أن منتجات إل جي الذكية تفكر دائماً بمصلحتك وتسعى لجعل حياتك أفضل. يعد الذكاء الاصطناعي المرحلة التالية من التكنولوجيا، وكوننا شركة رائدة في الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية فنحن نحمل مسؤولية جعل الذكاء الاصطناعي أكثر انتشاراً وأقل تخوفاً».

وستقوم «إل جي» بعرض مجموعة واسعة من منتجات الذكاء الاصطناعي للعام 2018 ضمن منطقة «THINQ»، في جناح الشركة بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيجاس من 9 إلى 12 يناير المقبل.