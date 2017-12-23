«إتش تي سي» تطلق متجر «فايف» الإلكتروني

يوفر متجر إتش تي سي فايف الإلكتروني الجديد الذي أطلقته «إتش تي سي» في الإمارات أخيراً، خدمات الشحن المجانية للعملاء، وذلك بالتزامن مع إطار ارتفاع الطلب على التطبيقات ومحتوى الواقع الافتراضي سواء على صعيد الترفيه أو الأعمال في المنطقة، إلى جانب الطلب المرتفع على أجهزة الواقع الافتراضي.

ويعتبر «فايف» الجهاز الوحيد في سوق أجهزة الواقع الافتراضي الذي يوفر تجربة واقع افتراضي داعمة للحركة ضمن نطاق مساحة معينة. وقالت الشركة إن إطلاق المتجر سيسهم بتوفير بيئة متكاملة توفر معلومات وعروضاً حصرية للمستهلكين، وشراء جهاز «فايف» فضلاً عن تسهيل الوصول لمتجر الواقع الافتراضي «Viveport»، الذي يقدم أكثر من 250 لعبة وتطبيقاً للواقع الافتراضي في أكثر من 45 دولة حول العالم.