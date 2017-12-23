30% نمو سوق مصابيح توفير الطاقة المرتقب في الإمارات 2018

توقعت مصادر نمو حجم سوق مصابيح الإضاءة الموفرة للطاقة LED في الإمارات بنسبة لا تقل عن 30% العام المقبل والتي لا تتجاوز نسبتها في سوق المصابيح الكهربائية في الدولة حالياً 8%، وذلك بالتزامن مع الطلب القوي على هذه المصابيح القادرة على توفير حتى 40% من الطاقة الكهربائية، تماشياً مع خطط الدولة الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخراً في دبي للإعلان عن شراكة استراتيجية بين

شركة «بچاچ» للكهرباء، جزء من مجموعة شركات بچاچ جروب سادس أكبر شركة في الهند من حيث القيمة السوقية، وشركة كريشنا الدولية في دبي، تقوم فيها الأخيرة كموزع حصري للتوزيع والتسويق لشركة بچاچ لحلول الإضاءات LED في الإمارات.

وتتزامن الشراكة الجديدة مع وصول تشكيلة مصابيح LED التي تحمل علامة مصنوعة في الهند من لمبات، مصابيح وألواح إلى أسواق الدولة والتي سيتم التسويق وبيع هذه المنتجات بواسطة كريشنا الدولية، وهي شركة تابعة لمجموعة شركات سوارثيا.

وتلبي منتجات بچاچ من مصابيح LED أعلى معايير الجودة من حيث الإضاءة وكفاءة الطاقة، وتأتي هذه المنتجات الصديقة للبيئة بعمر إضاءة يصل إلى 25 ألف ساعة، مع توفير للطاقة بنسبة 85%.

وقالت بينا كوشي، نائب الرئيس التنفيذي ومديرة التصدير في شركة بچاچ للكهرباء المحدودة: «يعد التصدير نطاقاً رئيسياً تركز عليه شركة بچاچ للكهرباء، ونحن نستهدف تصدير عدد أكبر من منتجات مصابيح LED إلى الإمارات التي تنمو بشكل متسارع في الإمارات والعالم نظراً لفاعلية تلك المنتجات واعتبارها منتجات صديقة للبيئة بشكل كبير. نحن نريد في شركة بچاچ أن تصبح جزءاً من كل منزل».