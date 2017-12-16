«آبل» تطلق أقوى «ماك» على الإطلاق

يعتبر جهاز «آي ماك برو» iMac Pro الذي أطلقته «آبل» في «كوبرتينو» مقر الشركة الخميس الماضي، أقوى أجهزة «ماك» على الإطلاق، وصمم خصيصاً للتعامل مع مسارات العمل الاحترافية.

حيث يتميز هذا الحاسوب بمعالجات «زيون» Xeon بـ 18 نواة، وأداء رسومات غرافيك يصل إلى 22 «تيرافلوب»، وشاشة «ريتنا» 5K زاهية مقاس 27 إنشاً، لدعم قدرة حوسبة هائلة تسمح بتصيير رسومات 3D في الوقت الفعلي، وإنشاء تجارب واقع افتراضي غامرة، وعمل المطورين على مسارات عمل مكثفة، والتصوير عالي الوضوح، وإجراء عمليات محاكاة معقدة، والعمل على مشاريع صوتية ضخمة، وتعديل فيديو 4K و8K في الوقت الفعلي.

ويأتي «آي ماك برو» الجديد بهيكل حراري جديد كلياً ليوفر سعة تبريد أكثر بما يصل إلى 80% مصنوع من الألومنيوم والزجاج الذي اعتاد عليه ويعشقه المستخدمون.