جارتنر: 383 مليوناً مبيعات الهواتف الذكية في الربع الثالث 2017

أظهر تقرير حديث نشرته شركة جارتنر، أن جميع الشركات الخمس الكبرى في سوق الهواتف الذكية، وهي سامسونغ وآبل وهواوي وأوبو وشاومي، حققت نمواً مزدوج الرقم خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2017، باستثناء شركة آبل التي حققت زيادة قدرها 5.7% فقط، كما بلغ إجمالي المبيعات العالمية من الهواتف الذكية للمستخدمين النهائيين نحو 383 مليون وحدة في الربع الثالث من عام 2017، أي بزيادة قدرها 3% مقارنة بالمدة نفسها من عام 2016.

وقال أنشول جوبتا، مدير الأبحاث لدى جارتنر: على الرغم من ضعف السوق في الصين، ارتفعت مبيعات الهواتف الذكية في الربع الثالث من عام 2017، وأضاف أن سوق الهواتف الذكية حقق نموًا قدره 15% في أسواق آسيا والمحيط الهادئ الناشئة، ونموًا بنسبة 11.2% في أميركا الشمالية، وهي الأسواق التي أسهمت في نمو الهواتف الذكية في ذلك الربع.

وقال جوبتا: في أسواق آسيا والمحيط الهادئ الناشئة، شهدت كل من سامسونغ وهواوي طلبًا صحيًا، إضافة إلى شاومي وفيفو، اللتين استطاعتا تعزيز بصمتهما خارج موطنهما الصين، وأضاف: في أميركا الشمالية، كانت سامسونغ القوة الدافعة في الربع الثالث بسبب منتجاتها الرئيسية الجديدة.

وسجلت مبيعات الهواتف الذكية من سامسونغ زيادة مزدوجة الرقم بنسبة 19.3% في الربع الثالث من عام 2017. وقال جوبتا: «ساهمت الدفعات الجديدة من هواتف جالاكسي إس8 وجالاكسي إس8 بلس وجالاكسي نوت 8 ذات التصميم الحديث في زيادة الطلب على الهواتف الذكية من سامسونع، الأمر الذي ساعدها على منافسة الشركات الصينية وتقديم أداء قوي في الربع، وأشار جوبتا إلى أن آخر مرة حققت فيها سامسونغ نموًا مزدوج الرقم كانت في الربع الرابع من عام 2015».